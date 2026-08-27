Canasta de Fiestas Patrias para este año sube 5,4%: Asado y costillar concentran cerca de 80% del alza

A menos de un mes del inicio de las Fiestas Patrias en nuestro país, el kilo de asado carnicero llegó a $9.886 en supermercados durante agosto, $956 más que hace un año, mientras que el costillar de cerdo cuesta $9.518, con un alza de $822.

Los cálculos del estudio, realizado por XTB, comparan once productos típicos de las Fiestas Patrias con precios de supermercados monitoreados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

Una canasta que reúne un kilo de cada uno de esos productos, más una unidad de lechuga, llega a $42.984, un 5,4% más que en 2025 y el mayor costo nominal de los últimos cinco años, aunque el alza de este año no es la más pronunciada del período, ya que en 2024 el incremento anual había sido de 13,2%.

La papa sube 48,1%, pero el asado carnicero pesa más en el bolsillo

La papa aparece como el producto con la mayor alza porcentual, de 48,1%, aunque su efecto en el costo total de la canasta es menor. El kilo pasó de $1.114 a $1.650, un incremento de $536, mientras que el asado carnicero subió con menor fuerza en términos porcentuales, pero sumó $956 por kilo a la boleta final.

Al considerar el conjunto de la canasta, de los $2.212 que subió la compra en un año, $1.778 corresponden solo al asado carnicero y al costillar de cerdo, lo que equivale a cerca de 80% del alza total.

Ambos productos aportan en conjunto 4,35 puntos porcentuales del incremento de 5,4% registrado por la canasta completa.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, explicó que para entender qué producto incide más en el encarecimiento es necesario mirar los pesos que suma cada alza y no solo la variación porcentual.

“La papa sube casi 50%, pero un kilo más caro suma poco más de $500 a la compra. En el caso del asado, el aumento se acerca a $1.000 por kilo. Por eso, para entender qué producto incide más en el encarecimiento, hay que mirar los pesos y no solo la variación porcentual“, señaló.

Pechuga de pollo, arroz y marraqueta bajan o se mantienen estables

No todos los productos de la canasta subieron de precio. La pechuga de pollo cuesta $4.944 el kilo, $277 menos que el año pasado, y el arroz bajó a $2.179, mientras la marraqueta se mantuvo prácticamente estable.

En total, ocho de los once productos analizados cuestan más que en 2025 y tres registran bajas.

Revisa el listado completo:

Los datos de ODEPA son consistentes con la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas, que en julio mostró un alza de 9,1% en doce meses para la carne de vacuno, frente a una caída de 4,7% en la de pollo.

La inflación general se ubicó en 3,5% anual, mientras que la de alimentos y bebidas no alcohólicas llegó a 4,0%.

Menor producción bovina y mayores importaciones explican el alza de las carnes

Detrás de las alzas conviven distintos factores según el producto. En el caso de las carnes, ODEPA reportó una menor producción nacional de ganado bovino durante el primer semestre, además de un aumento en las importaciones, que llegaron a 147.100 toneladas entre enero y julio, principalmente desde Brasil, Paraguay y Argentina, en un contexto en que el tipo de cambio también incide en el costo de la carne importada.

En el caso de la papa, el alza responde principalmente a una menor superficie sembrada durante la temporada 2025-2026 y a una base de comparación baja, luego de que los precios cayeran durante junio y julio de 2025.

Las lluvias registradas a comienzos de agosto en regiones como El Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos también añadieron volatilidad a hortalizas y frutas, con daños reportados en invernaderos y pérdidas de producción.

“En el corto plazo, nuevos sistemas frontales pueden dificultar las cosechas, el transporte y el abastecimiento, generando variaciones en productos como la papa, el tomate, la cebolla, la lechuga y el limón“, puntualizó la analista de mercados.

La mayor demanda estacional de carnes, las condiciones climáticas y el comportamiento del tipo de cambio podrían presionar al alza algunos productos en las próximas semanas, mientras que factores como la baja reciente en los futuros de ganado y una mayor oferta internacional de pollo y cerdo podrían moderar parte de esa presión.