¿Cuál fue la causa de las inundaciones en la frontera entre Nepal y China? Esto se sabe hasta ahora

(CNN) — La causa de los poderosos torrentes de agua que abrieron un devastador camino a través de Nepal y el Tíbet —engullendo pueblos, carreteras y puentes— aún no está clara, pero Nepal es un foco de desastres climáticos a medida que el planeta se calienta.

Vastas extensiones de hielo se están derritiendo y las laderas rocosas de las montañas se están desestabilizando, volviéndose menos sólidas y más fluidas. A medida que los glaciares se convierten en agua y crean enormes lagos a gran altitud, el deshielo estival puede liberar sus aguas río abajo. Además de todo esto, el cambio climático está provocando lluvias más extremas que pueden desencadenar inundaciones mortales.

Los científicos siguen trabajando para determinar exactamente qué causó el desastre, pero esto es lo que sabemos (y lo que no) hasta ahora.

Causa probable: una inundación provocada por un deslizamiento de tierra

A las 8:37 a. m., hora local, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó inicialmente que las sacudidas registradas en la región correspondían a un terremoto de magnitud 4,4 a lo largo de la frontera entre Nepal y China, al norte de Katmandú.

Aproximadamente al mismo tiempo, una “avalancha” de hielo y rocas —más parecida en este caso a un deslizamiento de tierra— descendió violentamente por la ladera de una montaña hasta el río Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi, que fluye desde China hacia Nepal, a menudo a través de profundas gargantas.

Posteriormente, el USGS aclaró que las sacudidas no fueron causadas por un terremoto, sino por este deslizamiento de tierra excepcionalmente potente, que registró el equivalente a un terremoto de magnitud 5,2.

En otras palabras, un terremoto no causó el deslizamiento de tierra. El deslizamiento de tierra causó un terremoto.

Determinar las causas exactas de la inundación llevará semanas, pero un equipo internacional de científicos cree que un enorme fragmento de glaciar se desprendió y cayó al valle situado debajo.

“Lo difícil de explicar son los volúmenes colosales de agua que vemos en estos videos absolutamente horribles”, dijo Daniel Shugar, geólogo de la Universidad de California que forma parte del grupo.

Su teoría es que al mismo tiempo se produjo un deslizamiento de rocas, lo que creó una mezcla de hielo y roca que se desplazaba rápidamente y cayó en cascada por la montaña. Mientras descendía, también arrastró sedimentos que ya estaban saturados de agua debido a la temporada de monzones.

Los deslizamientos de tierra pueden deberse a varios factores, pero los científicos afirman que el cambio climático suele desempeñar un papel. Nepal, situado en la región del Himalaya, que se calienta rápidamente, alberga miles de glaciares que se están derritiendo y desestabilizando a medida que aumentan las temperaturas.

Las temperaturas más cálidas podrían haber acelerado el derrumbe que provocó las mortales inundaciones de Nepal, ya que la nieve derretida pudo filtrarse por las grietas del glaciar y de las rocas de la montaña, debilitándolos, dijo Shugar. Sin embargo, añadió que determinar con exactitud lo ocurrido llevará semanas, o incluso meses.

Causa improbable: el desbordamiento repentino de un lago glaciar

Nepal es especialmente vulnerable a los “desbordamientos repentinos de lagos glaciares”, en los que los vastos lagos formados por el deshielo de los glaciares se llenan tanto que rompen la barrera de tierra o hielo que los contiene, enviando agua y escombros en cascada por las empinadas laderas de las montañas.

“Estas presas glaciares no son diferentes de las presas construidas”, dijo anteriormente a CNN Tom Robinson, profesor titular de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelandia. “Si tomamos como ejemplo la presa Hoover, hay un enorme lago detrás de ella, pero si de repente se elimina la presa Hoover, esa agua tiene que ir a alguna parte y descenderá en cascada por un valle en forma de enormes olas de inundación”.

La tasa de pérdida de hielo de los glaciares en toda la región del Hindu Kush-Himalaya, que incluye Nepal, se ha duplicado desde el año 2000, según investigaciones recientes, lo que supone enormes riesgos para los casi 2 millones de personas que viven río abajo.

Una inundación similar ocurrida el año pasado en la misma región se atribuyó al desbordamiento repentino de un lago glaciar en el vecino Tíbet, pero los expertos no han indicado qué papel pudo haber desempeñado un fenómeno de este tipo en este desastre, si es que desempeñó alguno.

Algunos creen que es muy poco probable. “Hasta ahora, las imágenes satelitales sugieren que no hay grandes lagos aguas arriba de la trayectoria de la inundación, lo que indica que se puede descartar el desbordamiento de un lago glaciar”, declaró a CNN Wolfgang Schwanghart, profesor de geomorfología de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania.

Causa menos probable: lluvias intensas

Es probable que las condiciones meteorológicas recientes no hayan desempeñado un papel importante en el desastre causado por las inundaciones en Nepal.

Según un análisis de CNN Weather basado en datos satelitales y de estaciones meteorológicas, durante la última semana no se han observado lluvias intensas generalizadas cerca de la zona.

Sin embargo, el verano es la época más lluviosa del año en la región debido a las tormentas provocadas por el monzón, algunas de las cuales dejaron lluvias en la zona durante la última semana. La combinación de esas lluvias estacionales y el deshielo de los últimos meses probablemente habría aumentado el caudal de los ríos.

Con información de Simone McCarthy, de CNN, y los meteorólogos Brandon Miller y Chris Dolce contribuyeron con información y conocimientos especializados.