Así quedó el sorteo de la Champions League: 10 partidos imperdibles y el camino de los gigantes

(CNN Español) — Los 36 equipos clasificados a la Champions League 2026/2027 conocen ya su camino para la Fase de Liga del torneo, que nuevamente tendrá ocho jornadas plagadas de cruces entre potencias del fútbol europeo y, también, varias luchas de “David” contra “Goliat”.
Los 10 partidos imperdibles
El sorteo determinó los ocho cruces de cada equipo, tanto los cuatro de local como los cuatro de visitantes, aunque resta conocer a qué jornada corresponde cada partido. Cada club enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, incluido el propio.
- Real Madrid vs. Inter
- Arsenal vs. Real Madrid
- Manchester City vs. PSG
- Barcelona vs. Manchester City
- Inter vs. Liverpool
- PSG vs. Barcelona
- Atlético de Madrid vs. Bayern Munich
- Liverpool vs. Atlético de Madrid
- Bayern Múnich vs. Arsenal
- Manchester United vs. Bayern Munich
Los rivales del Bayern
- Local: Arsenal, Betis, Bodo/Glimt y Slavia Praga.
- Visitante: Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking.
Los rivales del Real Madrid
- Local: Inter, PSV Eindhoven, RB Leipzig y LASK.
- Visitante: Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.
Los rivales del FC Barcelona
- Local: Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como.
- Visitante: PSG, Sporting Lisboa, Galatasaray y Sabah.
Los rivales del PSG
- Local: Barcelona, Roma, Galatasaray y Slovan Bratislava.
- Visitante: Manchester City, Aston Villa, Villarreal y Como.
Fechas importantes de la Champions League
La primera jornada de la Fase de Liga se jugará desde el martes 8 de septiembre y será la única que se extienda durante tres días.
La última llegará recién en 2027, y se jugarán todos los encuentros a la misma hora, para evitar ventajas o partidos sin importancia.
- Jornada 1: 8 al 10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027
El formato es idéntico al de la pasada campaña, con los mejores ocho equipos clasificando directamente a octavos de final y los siguientes 16 jugando un playoff a ida y vuelta por las últimas ocho plazas.
Los 12 peores clubes de la fase de liga quedarán eliminados y no pasarán a jugar ninguna otra competencia europea durante la temporada.
- Play-offs eliminatorios: 16/17 y 23/24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9/10 y 16/17 de marzo de 2027
- Cuartos de final: 6/7 y 13/14 de abril de 2027
- Semifinales: 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
- Final: 5 de junio de 2027
Lo más leído
- Trump tras cambiar el nombre del lago Ontario por lago América: "Ahora solo nos falta un océano"
- "Es controversial": El debate que abrió la participación del presidente Kast en el Foro de Madrid y las diferencias dentro de Chile Vamos
- Macarena Santelices (REP): “La excandidata Matthei no ha dado vuelta a la página y llora por la herida”
- Canasta de Fiestas Patrias para este año sube 5,4%: Asado y costillar concentran cerca de 80% del alza
- Chile expresa su solidaridad con Nepal y China por las devastadoras inundaciones en la frontera tibetana