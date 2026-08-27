Así quedó el sorteo de la Champions League: 10 partidos imperdibles y el camino de los gigantes

(CNN Español) — Los 36 equipos clasificados a la Champions League 2026/2027 conocen ya su camino para la Fase de Liga del torneo, que nuevamente tendrá ocho jornadas plagadas de cruces entre potencias del fútbol europeo y, también, varias luchas de “David” contra “Goliat”.

Los 10 partidos imperdibles

El sorteo determinó los ocho cruces de cada equipo, tanto los cuatro de local como los cuatro de visitantes, aunque resta conocer a qué jornada corresponde cada partido. Cada club enfrentará a dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, incluido el propio.

Real Madrid vs. Inter

Arsenal vs. Real Madrid

Manchester City vs. PSG

Barcelona vs. Manchester City

Inter vs. Liverpool

PSG vs. Barcelona

Atlético de Madrid vs. Bayern Munich

Liverpool vs. Atlético de Madrid

Bayern Múnich vs. Arsenal

Manchester United vs. Bayern Munich

Los rivales del Bayern

Local: Arsenal, Betis, Bodo/Glimt y Slavia Praga.

Visitante: Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking.

Los rivales del Real Madrid

Local: Inter, PSV Eindhoven, RB Leipzig y LASK.

Visitante: Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas.

Los rivales del FC Barcelona

Local: Manchester City, Aston Villa, Feyenoord y Como.

Visitante: PSG, Sporting Lisboa, Galatasaray y Sabah.

Los rivales del PSG

Local: Barcelona, Roma, Galatasaray y Slovan Bratislava.

Visitante: Manchester City, Aston Villa, Villarreal y Como.

Fechas importantes de la Champions League

La primera jornada de la Fase de Liga se jugará desde el martes 8 de septiembre y será la única que se extienda durante tres días.

La última llegará recién en 2027, y se jugarán todos los encuentros a la misma hora, para evitar ventajas o partidos sin importancia.

Jornada 1: 8 al 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

El formato es idéntico al de la pasada campaña, con los mejores ocho equipos clasificando directamente a octavos de final y los siguientes 16 jugando un playoff a ida y vuelta por las últimas ocho plazas.

Los 12 peores clubes de la fase de liga quedarán eliminados y no pasarán a jugar ninguna otra competencia europea durante la temporada.