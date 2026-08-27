Mazapán y La Patogallina se presentarán en el Teatro CA660: Fechas y precios de las entradas

El Teatro CA660 de Fundación CorpArtes tendrá dos espectáculos familiares durante el primer fin de semana de septiembre: un concierto de Mazapán y una función de Viaje a la Luna, montaje de la compañía chilena La Patogallina.

Las presentaciones se realizarán el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, respectivamente, ambas a las 18:00 horas, en el recinto ubicado en Rosario Norte 660, en la comuna de Las Condes.

La programación comenzará con Mazapán, agrupación de música infantil chilena que durante 2026 conmemora cinco décadas de trayectoria. Un día después será el turno de La Patogallina, con una obra que combina actuación, música en vivo y recursos cinematográficos.

Mazapán celebra 50 años

Mazapán se presentará el sábado 5 de septiembre, a las 18:00 horas, con un concierto de aproximadamente una hora de duración.

La agrupación fue creada en 1980 por siete músicas y educadoras: Cecilia Álamos, Victoria Carvallo, Michelle Salazar, Carmen Lavanchy, Verónica Prieto, Cecilia Echeñique y María de la Luz Uribe.

Su propuesta combinó desde sus inicios la música con elementos educativos y distintas influencias musicales, desarrollando un repertorio dirigido principalmente al público infantil.

Entre sus canciones se encuentran La cuncuna amarilla, La vaquita loca y Mr. Pugh, algunas de las composiciones que formarán parte de la presentación programada en el CA660.

El concierto se enmarca en la celebración de los 50 años de historia del proyecto musical, que durante su trayectoria ha publicado discos y desarrollado contenidos vinculados a la música para niños.

Las entradas tienen valores que van desde $17.000 hasta $42.000, dependiendo de la ubicación, sin considerar el cargo por servicio.

Viaje a la Luna: La Patogallina lleva el cine de Méliès al teatro

La programación continuará el domingo 6 de septiembre, también a las 18:00 horas, con Viaje a la Luna, obra escrita y dirigida por Martín Erazo y estrenada originalmente en 2014.

El montaje de La Patogallina toma como punto de partida Le Voyage dans la Lune (1902), cortometraje del cineasta e ilusionista francés Georges Méliès, una de las producciones más reconocidas de los primeros años del cine.

La historia teatral sigue a Pelotillehue Films, una productora ficticia integrada por seis payasos que recibe el encargo de filmar en un solo día su propia versión de la película de Méliès.

A partir de ese proceso, la puesta en escena mezcla teatro físico y gestual con música interpretada en vivo y lenguaje audiovisual. Los actores graban imágenes durante la propia función, que posteriormente son proyectadas ante los espectadores.

La obra fue estrenada en 2014 dentro del Festival Internacional de Teatro Familiar, Famfest, y posteriormente ha sido presentada en distintos escenarios y festivales del país.

La Patogallina, compañía fundada en la década de 1990, ha desarrollado parte de su trabajo precisamente en el cruce entre el teatro y el lenguaje cinematográfico, presente también en montajes como “El húsar de la muerte”.

Para la función del CA660, las entradas cuestan $22.000 en balcón general, $27.000 en palco general y $32.000 en platea general, además del respectivo cargo por servicio.

Las entradas para ambas funciones se encuentran disponibles a través de los canales de venta informados por Fundación CorpArtes y Ticketplus.