Pensionados con saldo en la AFC: Cómo retirarlo en un solo pago y qué requisitos se necesitan

La administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile) informó que los pensionados que estén afiliados al Seguro de Cesantía y aún tenga saldo en su cuenta individual, pueden retirar su dinero en afc.cl y requerirlo en un solo pago. De acuerdo a la entidad, son más de 550 mil las personas pensionadas que mantienen saldo en la AFC.

En conversación con CNN AM, David González, jefe de servicios de la AFC, entregó más detalles de este proceso.

¿Cómo realizar el trámite?

El trámite se puede realizar una vez se haya recibido el primer pago de su pensión por parte de la AFP o la institución previsional. Si el afiliado se pensionó por una AFP, no es necesario que suba la documentación, porque la AFC tiene esa información de manera automática. El único requisito es tener la cédula de identidad vigente.

Realizar el trámite de forma online

González dijo que “es un trámite muy sencillo”. La forma de realizarlo es:

Acceder a afc.cl con la ClaveÚnica : debe ingresar con su RUT y otras credenciales de acceso. Recibirás un código en el correo registrado, es importante que este esté actualizado en claveunica.gob.cl. Si no tiene ClaveÚnica, también se puede ingresar con clave AFC.

: debe ingresar con su RUT y otras credenciales de acceso. Recibirás un código en el correo registrado, es importante que este esté actualizado en claveunica.gob.cl. Si no tiene ClaveÚnica, también se puede ingresar con clave AFC. Seleccionar el botón “ Retirar saldo pensionado “.

“. Autorizar el uso de la información de la AFP y rellenar los datos.

Se debe validar la identidad con la cédula vigente y el reconocimiento facial a través de un dispositivo.

y el reconocimiento facial a través de un dispositivo. Esperar la confirmación.

Si la entidad encargada de los fondos de pensión es distinta a una AFP, debe subir la documentación con la última liquidación de pago de pensión y el certificado de resolución de pensión.

El jefe de servicios de la AFC explicó que “si la persona no puede porque tiene alguna dificultad, la invitación también es a los familiares, a los hijos, a los nietos, a poder ayudar en este trámite que es muy sencillo de hacer”. Instando a realizar el procedimiento de manera online.

González detalló que también “existe la figura del poder o el trámite realizado a través de un tercero: para eso la persona tiene que otorgar un mandato ante un ministro de fe (en este caso, un notario), y ese mandato se presenta en cualquiera de las sucursales de AFC para hacer el trámite a través de un tercero”.

De manera presencial

AFC Chile cuenta con 53 sucursales a lo largo del país. Se recomienda a los afiliados reservar hora de atención en la página web con anticipación.

Por ello, debe acceder a agendas.totalpack.cl/afc

La persona debe llevar obligatoriamente su cédula de identidad vigente. Si el usuario no pertenece a una AFP, debe presentar la última liquidación de pago de la pensión y el certificado de resolución del organismo correspondiente.

Además, recalcó que los fondos acumulados en la Cuenta individual de Cesantía son personal y propiedad del afiliado. “Los recursos acumulados en la Cuenta Individual de Cesantía son personales y son propiedad del afiliado“, señaló.