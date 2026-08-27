Campaña de Invierno 2026: Minsal reporta que hospitalizaciones pediátricas por causa respiratoria alcanzaron el peak de la temporada

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó este jueves un nuevo reporte semanal en el marco de la Campaña de Invierno 2026, informando que las hospitalizaciones pediátricas por causa respiratoria alcanzaron el peak de la temporada.

Asimismo, la positividad de muestras alcanzó un 56,1%, siendo el período de mayor circulación de virus respiratorios de la temporada, indicó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro.

El virus predominante es el rinovirus, con el 32,3% de los casos. Le siguen el virus respiratorio sincicial (26,6% de los casos detectados) y la influenza B (14,3%).

Pizarro también señaló que esta semana también concentra el peak de hospitalizaciones pediátricas por causa respiratoria.

“Por eso la necesidad de enfatizar el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, pero, sobre todo, a vacunarse, porque todavía estamos en temporada de alta circulación de virus respiratorios. En el reporte de la semana pasada señalamos que 7 de cada 10 fallecidos por influenza no estaban vacunados y aquí quisiera destacar que el principal factor de riesgo que encontramos fue la edad, específicamente ser mayor de 60 años”, afirmó.

Hasta la fecha, la cobertura de vacunación contra la influenza alcanza el 79,1%, con 8.297.649 dosis administradas.

Los trabajadores de la salud son el grupo con mayor cobertura, superando el 95%. Le siguen las embarazadas (77,1%), menores de 6 meses a 5 años (65%) y mayores de 60 años y más (62,7%).

En esa línea, el jefe de epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, subrayó la importancia de la vacunación como medida preventiva e instó a la población a “acudir a los distintos puntos de vacunación que están habilitados, tanto en los establecimientos públicos, como en los vacunatorios privados en convenio con las distintas Seremis de Salud del país, para acceder a esta campaña que también hoy está abierta a la población general”.