GTA 6 sorprende con los 27 minutos de su “vistazo extendido” pese a las masivas filtraciones recientes: Estas son algunas de las novedades que trajo el especial de Netflix

Después de años de expectación, avances cuidadosamente dosificados y una serie de filtraciones que en los últimos días adelantaron parte del videojuego, Rockstar Games finalmente mostró en profundidad Grand Theft Auto VI (GTA 6).

La compañía estrenó este jueves Grand Theft Auto VI: An Extended Look, un especial de 27 minutos que debutó primero en Netflix y que representa hasta ahora el vistazo oficial más extenso al esperado regreso a Vice City.

Un detalle no menor es que, según confirmó Netflix, todo el material mostrado fue capturado dentro del juego en PlayStation 5. Es decir, aunque la presentación mezcla secuencias narrativas con distintos momentos de acción, las imágenes corresponden al propio GTA 6.

¿Qué mostró el nuevo vistazo de GTA 6?

El especial comienza con Jason y Lucia entrando a un edificio para realizar un encargo. La situación rápidamente se transforma en un enfrentamiento armado tras una irrupción policial, lo que permite observar con mayor detalle el sistema de combate en tercera persona.

Rockstar mostró enfrentamientos con pistolas y escopetas, persecuciones y secuencias en las que Jason dispara contra vehículos policiales y helicópteros mientras Lucia conduce durante una huida por Vice City.

También aparecen impactos y bajas mostrados en cámara lenta, además de peleas cuerpo a cuerpo y diferentes situaciones de combate.

Pero el adelanto no se concentró solamente en los tiroteos. Una parte importante de los 27 minutos estuvo dedicada a mostrar la vida de los protagonistas, su relación y las posibilidades que ofrecerá el mundo abierto.

Entre las actividades que aparecen durante la presentación se encuentran:

Buceo.

Carreras de vehículos.

Recorridos en scooter.

Navegación en aerodeslizadores por los pantanos de Leonida.

Robos a pequeños establecimientos.

Práctica de tiro.

Visitas a clubes nocturnos.

Uso de paracaídas.

El especial también vuelve a mostrar una de las mecánicas centrales de GTA 6: la posibilidad de alternar entre Jason y Lucia. En una de las secuencias, Lucia salta desde un edificio en paracaídas y, segundos después, el control cambia hasta Jason, quien aparece sentado en un sofá.

BREAKING: First official GTA 6 gameplaypic.twitter.com/zr6mcsWV6d — GTA 6 Intel (@GTA6Intel) August 27, 2026

Un Vice City más vivo y detallado

Rockstar aprovechó además la presentación para enseñar diferentes sectores de Vice City y el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida.

Además de calles repletas de vehículos y peatones, aparecen departamentos, bares, fiestas, pantanos y locales comerciales. El video muestra la ciudad tanto durante el día como de noche, con especial énfasis en la iluminación, los reflejos y el nivel de detalle de los interiores.

También regresan elementos clásicos de la franquicia, como los programas de televisión y comerciales ficticios que parodian distintos aspectos de la cultura estadounidense.

Otro de los focos está puesto en la relación entre Jason y Lucia. El adelanto muestra momentos cotidianos de la pareja dentro de su departamento, conversaciones antes de salir de fiesta y discusiones durante diferentes trabajos criminales, además de las secuencias de acción que ambos protagonizan.