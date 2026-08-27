Shein recaudaría US$ 1.700 millones en su IPO en Hong Kong y tendría su debut bursátil el 1 de septiembre

La compañía de fast fashion, Shein Global Holdings Ltd. está en camino de recaudar cerca de HK$ 13.600 millones (US$ 1.700 millones) en su oferta pública inicial en la Bolsa de Hong Kong.

Según información de Bloomberg, la empresa comunicó a los inversionistas interesados que el precio de las acciones se fijaría en torno a HK$ 48,56 (US$ 6,19) cada una, apenas por sobre el punto medio del rango ofrecido de HK$ 47,6 a HK$ 49,5 (entre US$ 6,07 y US$ 6,31).

Ese nivel de precio valorizaría a la compañía en poco más de US$ 26.000 millones, una cifra muy por debajo de los cerca de US$ 100.000 millones que Shein llegó a valer hace cuatro años.

En ese marco, se prevé que las conversaciones sobre el precio final continúen en curso y podrían variar antes del cierre del proceso, previsto para este jueves en Hong Kong.

Asimismo, se espera que las acciones de la compañía comiencen a transarse el próximo 1 de septiembre.

Shein abandonó previamente sus intentos en Estados Unidos y Reino Unido

Shein, fundada en China continental pero con sede actual en Singapur, había intentado previamente salir a bolsa en Estados Unidos y en el Reino Unido, procesos que abandonó ante el mayor escrutinio regulatorio en ambos mercados.

El crecimiento de la compañía se ha desacelerado de forma notoria por el efecto de los aranceles, mientras la creciente competencia de Temu, la plataforma de PDD Holdings Inc., ha afectado su negocio en mercados clave como Estados Unidos y Europa.

Para sacar adelante la operación, la compañía se ha apoyado fuertemente en sus inversionistas históricos, que representan cinco de los siete inversionistas ancla del proceso y que, según reportó Bloomberg, también absorberían hasta la mitad de las acciones asignables a administradores de fondos.

El modelo de negocio de Shein, basado en ropa de tendencia a precios muy bajos que impulsaba a los consumidores a comprar en grandes volúmenes y compartirlos en redes sociales, ha estado bajo presión por el alza en los costos de materiales y los mayores precios al consumidor derivados de los aranceles estadounidenses y del conflicto en Medio Oriente.