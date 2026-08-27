Fiscalía realiza allanamientos a gerentes y exgerentes de Codelco por sobreestimación de producción

La Fiscalía de Investigación Especializada (FIE) de O’Higgins realizó este jueves órdenes de entrada, registro e incautación en diversos domicilios, principalmente de gerentes y exgerentes de Codelco, en el marco de la investigación por la sobreestimación de la producción de la estatal.

Las diligencias fueron confirmadas por el fiscal jefe de la unidad, Javier Von Bischoffshausen.

El fiscal explicó que estas diligencias se suman a registros previos realizados en el norte del país, principalmente en la división Chuquicamata, además de diversas tomas de declaración efectuadas con anterioridad en la misma investigación.

“Materializamos muchas órdenes de entradas y registros de incautación en diversos domicilios, principalmente de gerentes o exgerentes de la cuprífera, lo cual se une a diligencias que previamente realizamos en el norte, principalmente en división Chuquicamata, unido a diversas tomas de declaraciones“, explicó.

Según Von Bischoffshausen, uno de los focos centrales de la pesquisa es determinar cuáles fueron los fundamentos o motivaciones detrás de que Codelco haya afirmado haber obtenido un tonelaje de producción superior al que efectivamente se registró en la práctica.

“Estamos buscando la motivación relativa a que la finalidad última de esta era, simplemente, lograr una producción mayor a la del año anterior, es decir, lograr un tonelaje mayor al del año 2024, aun cuando esto, incluso, fuere un negocio negativo y pernicioso para los intereses del propio Codelco”, especificó.

El origen: devolución de bonos por US$ 14,3 millones a más de 6.300 trabajadores

La investigación se originó luego de que Codelco informara que más de 6.300 trabajadores y ejecutivos de la empresa deberán devolver parte de los bonos recibidos por cumplimiento de metas, después de que la estatal corrigiera las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025.

El ajuste involucra a 6.322 personas de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz por aproximadamente US$ 14,3 millones.

La corrección se originó tras una auditoría interna iniciada en marzo, que detectó una desviación en los volúmenes de producción informados al cierre de 2025.

Codelco reconoció que reportó como producción efectiva 26.875 toneladas que no cumplían con las condiciones exigidas por la normativa interna para ser consideradas productos terminados, de las cuales 20 mil correspondían a óxidos de Chuquicamata y 6.875 a arsénico de calcio de Ministro Hales.

Esto, llevó la producción propia de la estatal de 1.334.445 a 1.307.570 toneladas métricas finas, una baja cercana a 2%.