Lucho Castillo y Pablo Ilabaca lanzarán su primer disco como dúo con concierto en Santiago

Los músicos chilenos Lucho Castillo y Pablo Ilabaca lanzarán su primer trabajo discográfico conjunto, titulado Castillo – Ilabaca Vol. 1, con una presentación programada para el próximo 2 de septiembre en el Centro Arte Alameda, en Santiago.

El álbum marca el debut discográfico de Castillo – Ilabaca, proyecto formado por ambos músicos después de cerca de dos décadas de amistad.

El repertorio incorpora diferentes ritmos vinculados con la música chilena y combina elementos provenientes de las respectivas trayectorias de sus integrantes.

Castillo ha desarrollado parte importante de su carrera alrededor de la cueca y la música de raíz chilena. El músico, oriundo de Yungay, fue cofundador de Los Tricolores, agrupación en la que también participó como compositor, además de formar parte de proyectos como Los Vinelis y Los Piolas del Lote.

Ilabaca, en tanto, es compositor, guitarrista e intérprete y fue uno de los fundadores de Chancho en Piedra, agrupación creada en 1994 y de la que anunció su salida en 2018 después de 24 años.

Paralelamente, ha desarrollado una extensa trayectoria vinculada a 31 Minutos.

Desde los primeros años del programa ha participado en la composición de su música y es responsable de canciones como “, entre otras piezas del proyecto creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano.

También ha desarrollado trabajos fuera de ambas agrupaciones.

En 2005 publicó material bajo el nombre Jaco Sánchez, mientras que posteriormente integró Pillanes, proyecto que reunió a los hermanos Pablo y Felipe Ilabaca con los músicos Francisco y Mauricio Durán, de Los Bunkers, y Pedro Subercaseaux, conocido como Pedropiedra.

El primer disco de Castillo – Ilabaca

Castillo – Ilabaca Vol. 1 reúne por primera vez a Castillo e Ilabaca en un álbum como dúo.

Según sus integrantes, el proyecto busca incorporar elementos de diferentes expresiones de la música nacional y ellos mismos han denominado su propuesta como “rock a la chilena”.

El lanzamiento tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre en el Centro Arte Alameda, donde ambos músicos interpretarán en vivo las canciones incluidas en el disco.

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a través de Passline.