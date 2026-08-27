Cobre retrocede 0,24% en LME pero se mantiene cerca de los US$ 6,6 la libra

El cobre cerró este jueves en US$ 6,57 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), con una baja de 0,24% respecto del cierre anterior, según cifras de Cochilco.

En LME, el precio contado del metal se ubicó en US$ 14.490 por tonelada, mientras que el contrato a tres meses cerró en US$ 6,46 la libra, equivalentes a US$ 14.236 por tonelada.

El precio promedio del cobre en lo que va del año se ubicó en US$ 6,03 la libra, un 39,86% por sobre el mismo período de 2025. El promedio del mes a la fecha, en tanto, alcanzó US$ 6,51 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,13 registrado el mes anterior.

En cuanto a otras bolsas, en el New York Mercantile Exchange (COMEX) el cobre de alta pureza para entrega en agosto cotizó en US$ 6,59 la libra, mientras que en la Bolsa de Shanghái los cátodos de cobre para entrega en septiembre se transaron en US$ 7,30 la libra.

Inventarios mixtos entre Londres y COMEX

Los inventarios de cobre mostraron un comportamiento mixto entre las principales bolsas de metales. En Londres, el stock bajó 1.900 toneladas hasta 235.575 toneladas entre el 26 y el 27 de agosto, una caída de 0,80%.

En COMEX, en tanto, los inventarios subieron 1.598 toneladas hasta 677.703 toneladas, un alza de 0,24%.

Entre los otros metales cotizados en Londres, el níquel lideró las bajas con un retroceso de 1,39% hasta US$ 16.660 por tonelada, seguido por el estaño, que cayó 0,63% hasta US$ 54.950, y el aluminio, con una baja de 0,46% hasta US$ 3.212,50.

En sentido contrario, el plomo subió 0,32% hasta US$ 1.872 y el zinc cerró sin variación en US$ 4.107 por tonelada.