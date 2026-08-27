Sorteo de la Champions League: Revisa los equipos, los bombos, el formato y todo lo que debes saber

(CNN Español) — Faltan pocos días para el inicio de una nueva temporada de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del mundo, y la campaña 2026/2027 espera por un nuevo campeón o un PSG como tricampeón histórico.

Primero, hay que decir que esta competición tendrá por tercera temporada seguida el formato más reciente, con una fase de liga que sustituyó a la antigua fase de grupos, antes de los duelos de eliminación directa, que previamente arrancaban con los octavos de final y ahora inician con los cruces de repechaje.

El recorrido de la fase de liga se conocerá este jueves con el sorteo. Desde 2024 se amplió el número de clubes participantes a 36, divididos en cuatro bombos, que se definen según el coeficiente de la UEFA, cuyos puntos son determinados por la suma del desempeño de cada club en las últimas cuatro campañas.

El Bombo 1 está conformado por los conjuntos más fuertes de Europa, es decir, los últimos campeones del torneo y los que más lejos han llegado en la competición desde 2022. Cada equipo tendrá ocho rivales en la fase de liga: dos de cada bombo.

Ejemplo: El PSG, vigente bicampeón de Europa, tendrá dos rivales del Bombo 1, otros dos del Bombo 2, dos más del Bombo 3 y los últimos dos del Bombo 4. No es un sorteo librado al azar al 100 %, ya que no se pueden enfrentar dos clubes de la misma federación o país. Por eso, no puede haber un Real Madrid vs. FC Barcelona en esta primera instancia.

Otra nueva regla que implementó la UEFA es que dos clubes no se pueden enfrentar por tercera temporada seguida con la misma localía. El Liverpool ya recibió la visita del Real Madrid en la fase de liga de las últimas dos fases de liga, al igual que el Inter ante el Arsenal, y no podrán repetir ese duelo en esta nueva campaña. Sí pueden volver a salir sorteados, pero automáticamente cambiará la localía al que fue visitante dos años seguidos.

¿Cómo es el sorteo de la Champions League?

Cuando existía la fase de grupos, el organismo europeo invitaba a leyendas del torneo para que participaran en el evento, destapando las bolillas que contenían los nombres de los equipos participantes.

Desde que se implementó el formato de fase de liga, la UEFA creó un software que automáticamente designa los ocho rivales de cada equipo, implementando los candados y reglas de los bombos arriba explicados.

Champions League: ¿Cuándo es el sorteo, a qué hora y cómo ver?

Día: Jueves 27 de agosto.

Hora: 12 p. m. hora de Miami y Chile, 9 a. m. de Los Ángeles, 10 a. m. de Ciudad de México, 11 a. m. de Bogotá, 1 p. m. de Buenos Aires y 6 p. m. de Madrid.

Canal: TNT Sports y Fox One en México; TUDN, Univisión, CBS Sports y Paramount+ para Estados Unidos; ESPN y Fox Sports en Argentina; ESPN y Disney+ en Colombia. En Chile es transmitido por la plataforma Disney+.

Los 36 participantes de la Champions League

La Champions League completó los 36 casilleros este miércoles, con los últimos partidos del repechaje, donde se destacó la eliminación del Olympique Lyon en casa a manos del Fenerbahce de Turquía.

Equipos clasificados: