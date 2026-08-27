Imagen positiva de Estados Unidos llega a su nivel más bajo entre los chilenos: Sondeo de Cadem arrojó un 35% de respaldo

Este jueves se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, en la que se abordó la percepción de los chilenos sobre Estados Unidos.
Esto se produce luego de una serie de desencuentros, motivados principalmente por los aranceles de 12,5% anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre algunos productos de exportación chilenos.
A raíz de esto, también se han producido roces entre autoridades de ambos países. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, aseguró que la medida era arbitraria y una excusa que atentaba contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre las naciones.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, lo emplazó y señaló: “Preguntaría si ese ministro realmente ha leído el Tratado de Libre Comercio. Yo diría que no lo ha hecho. Porque si observas el Tratado de Libre Comercio, hay disposiciones en él que nos permiten aplicar aranceles si hay ciertas cosas que no se cumplen (…) Siempre es bueno que estén informados sobre lo que realmente dice el acuerdo”.
En este contexto, Cadem reveló que la imagen positiva de Estados Unidos entre los chilenos llegó al nivel más bajo desde que se mide.
Este tuvo una caída de tres puntos porcentuales, llegando a un 35% de respaldo.
🇺🇸 #Cadem La imagen positiva de Estados Unidos entre los chilenos llega a su nivel más bajo, con 35% (-3pts), al igual que la de Argentina que alcanza un 22% (-7pts). Canadá es el país con mejor imagen con 85% (+13pts). pic.twitter.com/0BlDujruJk
— Cadem_cl (@Cadem_cl) August 27, 2026
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