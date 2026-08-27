Global66 duplica sus transacciones en Chile y supera los US$ 3.500 millones a nivel regional

Global66 cerró el primer semestre de 2026 con más de US$ 3.500 millones movilizados en los ocho países donde opera actualmente, lo que más que duplica el volumen registrado en igual período de 2025.

Durante el semestre, los cuatro mercados foco de la compañía —Chile, Colombia, Argentina y Perú— movieron más de US$ 2.650 millones, dos veces el resultado del primer semestre de 2025, con un alza de 22% entre el primer y el segundo trimestre.

Chile continúa siendo el mercado de mayor volumen para la fintech. Durante los primeros seis meses del año, la plataforma movilizó más de US$ 1.360 millones en el país, 1,74 veces los más de US$ 780 millones registrados en igual período de 2025.

Solo en el segundo trimestre se superaron los US$ 740 millones, un 20% más que durante los primeros tres meses del año.

El crecimiento también se refleja en el uso de la plataforma, con cerca de 4,5 millones de transacciones registradas en Chile durante el semestre, el doble que un año atrás.

El ticket promedio, en tanto, subió 22% entre el primer y el segundo trimestre, desde más de US$ 270 a más de US$ 330 por operación.

Transferencias internacionales desde Chile superan los US$ 530 millones

En transferencias internacionales, el volumen originado desde Chile superó los US$ 530 millones, con un crecimiento de 18% frente al primer semestre de 2025.

Estados Unidos y España continúan siendo los principales destinos, seguidos por Colombia, Argentina y Brasil.

El crecimiento de Chile se suma al desempeño del resto de los mercados foco de la compañía, que en conjunto duplicaron su resultado respecto del mismo período del año anterior. Global66 sumó además a Costa Rica y Paraguay como nuevos países de origen para sus operaciones.

La expansión estuvo acompañada por el desarrollo de nuevos productos. Durante el primer semestre, ocho funcionalidades entraron en producción, incluyendo Global Splits, Multitarjeta para personas y los planes Pro y Ultra.

A esto se sumó una mayor incorporación de inteligencia artificial al desarrollo tecnológico de la compañía, lo que permitió triplicar los despliegues mensuales por desarrollador y reducir de dos semanas a tres días el tiempo necesario para llevar un producto mínimo viable a producción.

“Estamos entrando en una nueva etapa de escala”

Tomás Bercovich, consejero delegado y cofundador de Global66, señaló que la compañía está entrando en una nueva etapa de escala: “Hemos construido una plataforma que permite a personas y empresas mover, convertir, pagar y gestionar su dinero entre países y monedas”.

“Estos resultados muestran que cada vez más clientes están incorporando Global66 a distintas dimensiones de su vida financiera“, agregó.

En esa línea, destacó la relevancia del mercado nacional en Global66: “Chile es nuestro mercado de mayor escala y estamos viendo una evolución en la forma en que las personas utilizan Global66″.

“Hemos pasado de las remesas hacia transferencias nacionales e internacionales de todo tipo, conversión de monedas, pagos con tarjeta, rendimientos y una gestión cada vez más completa del dinero desde una misma cuenta”, cerró.