Beth Gibbons, voz de Portishead, confirma su primer concierto en Chile para 2027

Beth Gibbons, reconocida como la vocalista de Portishead, confirma su llegada a Chile para el 30 de mayo de 2027, fecha en la que se presentará en el Teatro Caupolicán.
La artista británica interpretará en vivo su álbum “Lives Outgrown” en lo que será su primera presentación en el país.
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Preventa exclusiva antes de la venta general
La preventa exclusiva para clientes que paguen con tarjetas Santander comenzará el martes 1 de septiembre a las 12:00 horas, mientras la venta general estará disponible desde el jueves 3 de septiembre a las 12:01 horas.
Las entradas se podrán adquirir a través de Puntoticket.
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