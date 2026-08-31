Petróleo sube de los US$ 90 tras ataques de Estados Unidos a isla iraní cerca del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo subió con fuerza este lunes luego de que Estados Unidos atacara objetivos militares de Irán en la isla de Larak, cerca del estrecho de Ormuz.
En concreto, el crudo superó los US$ 90 con el ICE de Brent, tras avanzar 4,93% y cotizar en US$ 90,4 hacia la tarde de este lunes.
Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) ganó 2,76% y transaba en US$ 85,7.
El repunte del petróleo se produjo tras un intercambio de ataques durante la noche del domingo al lunes. Irán disparó misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos.
Este ataque se produjo a raíz de que Estados Unidos atacara fuerzas iraníes, que según Washington, se encontraban desplegando minas marinas por el estrecho de Ormuz, la ruta por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.
🚫CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed in a recent statement that strikes by U.S. forces to prevent the IRGC from placing mines in the Strait of Hormuz were an “act of aggression.” This claim is absolutely FALSE.
✅FACT: U.S. forces took limited,… pic.twitter.com/XLx8xNTHto
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2026
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