Colegio de San Ignacio suspende clases tras amenazas en redes sociales contra profesora y su hijo

El Colegio Bicentenario Mary Ward de San Ignacio, en la Región de Ñuble, suspendió sus clases y actividades extraprogramáticas durante este lunes tras detectarse amenazas difundidas a través de redes sociales contra una profesora y su hijo.

La situación fue informada inicialmente por Radio Bío Bío y medios locales de Ñuble, mientras que el seremi de Educación de la región, Felipe Vogel, confirmó posteriormente la activación de los protocolos correspondientes.

Según explicó la autoridad, los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Educación para acompañar al establecimiento en la aplicación de la normativa y también fueron puestos en conocimiento de la justicia.

“Condenamos los acontecimientos que ocurrieron en el establecimiento. Una vez que tomamos conocimiento de la situación, entregamos los antecedentes a la Superintendencia de Educación para acompañar de manera integral la aplicación de la normativa”, señaló Vogel, en declaraciones difundidas por medios de la Región de Ñuble.

El seremi añadió que representantes de Educación visitarán el colegio junto a su sostenedora para abordar la situación.

Colegio suspendió actividades por seguridad

A través de un comunicado citado, el establecimiento informó que resolvió cancelar de manera preventiva las actividades escolares de la jornada.

“La decisión se adopta de manera preventiva, priorizando en todo momento el resguardo, la seguridad y bienestar de nuestra comunidad educativa”, señaló el colegio.

Vogel aseguró además que las autoridades no tolerarán situaciones de amenazas o violencia dentro de los establecimientos educacionales y que se aplicarán los protocolos legales y educacionales correspondientes.

Hasta ahora no se han informado públicamente antecedentes sobre el origen de los mensajes, la identidad de sus autores ni eventuales personas detenidas por el caso.