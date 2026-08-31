Edmundo González por el acuerdo petrolero entre EE.UU. y Venezuela: “La recuperación no puede medirse solo por los barriles”

(CNN Español) — El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo este domingo que la recuperación de la industria petrolera venezolana debe traducirse en mejoras para la población, dos días después de que el Gobierno de Donald Trump y el de Delcy Rodríguez anunciaran un acuerdo que, según Trump, dará a Estados Unidos el control sobre unos 65.000 millones de barriles de las reservas de crudo de Venezuela.

“La recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir”, escribió González Urrutia en un mensaje en su cuenta de X.

El líder opositor señaló que Venezuela ha tenido “mucho dinero antes”, y añadió que una cosa “es que los recursos entren al país y otra muy distinta que lleguen a la vida de la gente”.

“Y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos?”, preguntó.

Asimismo, dijo que recuperar la industria petrolera es necesario pero “recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente”.

El acuerdo, anunciado el viernes por el presidente Trump, prevé el desarrollo de 17 campos petroleros con potencial para producir los 65.000 millones de barriles contemplados, dijo Rodríguez. Según sus estimaciones, el proyecto generará para Venezuela inversiones por US$100.000 millones y más de US$209.000 millones en impuestos para las arcas públicas.

La presidenta encargada defendió el pacto y dijo que Venezuela necesita capital, tecnología y capacidad operativa para recuperar su industria petrolera, aunque aseguró que el país conservará la soberanía sobre sus recursos.

“Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su Gobierno por el esfuerzo que tanto su Gobierno como nuestro Gobierno, todo el equipo venezolano que dedicó tiempo para alcanzar este acuerdo, pero hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones”, dijo Rodríguez en un mensaje en su cuenta de X.

El nuevo acuerdo se suma a los acercamientos que el Gobierno de Rodríguez ha tenido con Trump desde que asumió como presidenta encargada, luego del operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Aunque Rodríguez criticó la captura de Maduro, desde entonces también dijo estar dispuesta a entablar una relación de colaboración y respeto con Estados Unidos. En esa línea, ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en marzo y Rodríguez ha promovido reformas para abrir el sector energético a la inversión extranjera. Además, ha recibido en Venezuela a altos funcionarios del gabinete de Trump.

Venezuela tiene las mayores reservas de crudo extrapesado en el mundo, pero en los últimos años su industria petrolera se ha visto golpeada por problemas como falta de inversión pública y mantenimiento, lo que ha reducido la producción. A esto se suma que el país está en proceso de reconstrucción después del doble terremoto del 24 de junio, que hasta la fecha ha causado la muerte de más de 6.500 personas, afectaciones en miles de viviendas y millonarios daños materiales en infraestructura.

Con información de Kit Maher y Mauricio Torres.