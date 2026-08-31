NVIDIA invierte US$ 3.500 millones en MediaTek y profundiza su alianza en inteligencia artificial

NVIDIA y MediaTek anunciaron este lunes una profundización de su alianza de largo plazo para desarrollar plataformas de computación en inteligencia artificial que abarcan infraestructura de nube, computación local y vehículos autónomos.

Como parte del acuerdo, NVIDIA invirtió US$ 3.500 millones en bonos convertibles emitidos por MediaTek, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

MediaTek adoptará la plataforma NVLink Fusion de NVIDIA para ofrecer a proveedores de servicios en la nube, empresas de cómputo a gran escala y desarrolladores de modelos de inteligencia artificial una ruta prevalidada para diseñar procesadores personalizados, conocidos como XPU, e integrarlos a las fábricas de inteligencia artificial de NVIDIA conectadas mediante su tecnología de interconexión NVLink.

La colaboración combina la computación acelerada, la inteligencia artificial, los gráficos y las plataformas de software de NVIDIA con la experiencia de MediaTek en el diseño de silicio personalizado, cómputo de alto rendimiento, sistemas en chip eficientes en consumo energético, empaquetado avanzado, interconexiones y conectividad.

“La inteligencia artificial está transformando cada plataforma de computación, desde las fábricas de inteligencia artificial más grandes del mundo hasta el computador personal y el automóvil. MediaTek es una de las grandes compañías de semiconductores del mundo, con una experiencia excepcional en diseño de sistemas en chip, conectividad, rendimiento líder y eficiencia energética“, señaló Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA.

“Juntos estamos construyendo plataformas que llevan la computación acelerada de NVIDIA a nuevos mercados y les dan a los clientes la libertad de crear sistemas de inteligencia artificial diferenciados a gran escala”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente y CEO de MediaTek, Rick Tsai, afirmó: “MediaTek y NVIDIA comparten una visión de hacer que la computación avanzada en inteligencia artificial sea omnipresente en el panorama tecnológico”.

“La inversión de NVIDIA fortalece una colaboración que abarca infraestructura de inteligencia artificial en la nube, computación local y la industria automotriz en la era de la inteligencia artificial”, añadió.

“Al combinar el liderazgo de NVIDIA en computación acelerada y su ecosistema de software de inteligencia artificial con la experiencia de MediaTek en un portafolio diverso de tecnología que va desde el borde hasta la nube, y nuestra posición de liderazgo en silicio personalizado, podemos acelerar la innovación para nuestros clientes“, puntualizó.

Infraestructura de inteligencia artificial

En el área de infraestructura de inteligencia artificial, MediaTek trabajará con el ecosistema NVLink Fusion para permitir a sus clientes desarrollar infraestructura personalizada que se integre con los sistemas de NVIDIA a escala de racks y con sus fábricas de inteligencia artificial.

En computación local, ambas compañías continuarán colaborando en múltiples generaciones de los chips NVIDIA RTX Spark y DGX Spark, que combinan unidades de procesamiento gráfico de NVIDIA con sistemas en chip de MediaTek para potenciar computadores personales, supercomputadoras para desarrolladores de inteligencia artificial y estaciones de trabajo de nivel empresarial.

Esta línea de trabajo se apoya en el superchip GB10 Grace Blackwell, desarrollado en conjunto por ambas compañías, que combina una unidad de procesamiento gráfico Blackwell y un procesador central Grace de NVIDIA conectados mediante la tecnología NVLink-C2C, y que ya impulsa el equipo NVIDIA DGX Spark.

NVIDIA y MediaTek refuerzan alianza en el sector automotriz

En el área automotriz, MediaTek y NVIDIA continuarán desarrollando plataformas para vehículos definidos por software y potenciados por inteligencia artificial.

Las plataformas Dimensity Auto de MediaTek integran tecnologías de NVIDIA para ofrecer gráficos RTX e inteligencia artificial avanzada en cabinas de vehículos inteligentes, y pueden operar junto a la plataforma NVIDIA DRIVE AGX, en lo que ambas compañías describen como una arquitectura escalable para vehículos cada vez más autónomos.

¿Qué es NVLink Fusion?

La plataforma NVLink Fusion entrega una base prediseñada, precalificada y validada a nivel de sistema para el desarrollo de procesadores personalizados de múltiples chips, acelerando el camino desde el diseño de silicio y el empaquetado avanzado hasta la implementación en sistemas a escala de racks.

Su arquitectura integra el chiplet NVLink Fusion, que conecta los procesadores personalizados a la red de expansión NVLink mediante interconexiones fotónicas o eléctricas de NVIDIA, la tecnología NVLink-C2C, que ofrece conectividad de alto ancho de banda y bajo consumo energético entre procesadores personalizados y procesadores centrales de NVIDIA, y la memoria NVHBM, que incorpora capacidades de memoria personalizada para aumentar el ancho de banda y la eficiencia energética.

Según explicaron ambas compañías, el objetivo es que los clientes puedan concentrar sus recursos en el diseño de cómputo que diferencia a sus plataformas, mientras NVIDIA y MediaTek se hacen cargo de la conectividad NVLink, la arquitectura de memoria, el empaquetado, la manufactura y las tecnologías necesarias para la implementación a escala de racks.

MediaTek forma parte además del ecosistema más amplio de NVLink Fusion, que permite a proveedores de nube y desarrolladores de modelos de inteligencia artificial conectar sus procesadores personalizados a la infraestructura de NVIDIA, incluida su arquitectura de racks NVIDIA MGX, con el fin de reducir la complejidad de desarrollo y acelerar el tiempo de llegada al mercado de fábricas de inteligencia artificial semipersonalizadas.