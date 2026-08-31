Biministro Alvarado marca distancia con embajador en Israel tras dichos sobre la comunidad palestina: “Estamos claros de que él cometió un error”

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó este lunes las declaraciones del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, respecto a la comunidad palestina en el país.

En una entrevista con el exdirector ejecutivo del Comité Judío Americano, David Harris, en el programa Defending Israel de JBS, el diplomático cuestionó las cifras sobre la comunidad palestina en Chile.

“Obviamente juegan con los números (…). En algún momento dijeron que eran 250 mil hace 20 años. De repente, hace dos años eran 500 mil. Ahora dicen que son 800 mil”, sostuvo.

A raíz de ello, la Cancillería se comunicó con el embajador, quien después emitió un comunicado en el que lamentó sus dichos sobre la diáspora palestina.

“El Gobierno no comparte los dichos del embajador”

Al ser consultado por esto en una vocería en el Palacio de La Moneda, Alvarado sostuvo que “el Gobierno, obviamente, tal como lo han señalado el Presidente y la Cancillería, no comparte los dichos del embajador“.

“Tenemos claro que él cometió un error. Así también él lo entendió y ofreció disculpas”, señaló.

Asimismo, reiteró que “no es la opinión del Gobierno y será la Cancillería la que, de manera interna, converse y llame al orden al embajador”.