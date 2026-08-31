Contraloría detecta anomalías en construcción del Hospital Las Higueras: Hongos, manchas y olor a humedad

Este lunes, la Contraloría General de la República (CGR) detectó anomalías en la construcción del Hospital Las Higueras, en la Región del Biobío.

Durante una fiscalización en terreno de la tercera y cuarta etapa de construcción, se encontró “proliferación de hongos, presencia de manchas y olor a humedad en planchas de yeso cartón” que componen la tabiquería interior y perimetral; esto entre el zócalo y el cuarto piso del edificio de hospitalización, según consta en el informe.

Según lo que constató la Contraloría regional del Biobío, el inspector técnico de la construcción “habría instruido retirar las planchas de yeso afectadas y paralizar las actividades“, por lo que “se efectuaron tratamientos de limpieza que fueron aprobados por el Director del Servicio de Salud de Talcahuano -sin considerar las advertencias previas-, cuyo tratamiento no dio el resultado esperado“.

Además, se verificó que “en la fachada externa de los edificios se instalaron palmetas de porcelanato de una calidad distinta a la aprobada por la inspección técnica del contrato, las cuales no cumplen con la especificación y resistencia requerida en su malla de refuerzo”. Esta situación, constatan desde el organismo, implica riesgo de caída de tales elementos en caso de rotura.

Desde el CGR, solicitaron al Servicio de Salud Talcahuano “requerir a la empresa constructora efectuar el reemplazo de la totalidad de las planchas de yeso-cartón afectadas por la humedad y proliferación de hongos“.

Además, el Hospital Las Higueras deberá aprobar a la brevedad un equivalente técnico y realizar el cambio de las palmetas de porcelanato que no cumplan con los requisitos técnicos que fueron establecidos en el proyecto.

Estas observaciones fueron evidenciadas en el Informe Final de Investigación Especial N°438 de 2026.