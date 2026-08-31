Gobierno reduce programas sociales: 25 iniciativas serán fusionadas en 9

La Subsecretaría de Evaluación Social (SES) y la Dirección de Presupuestos (Dipres) informaron la fusión de 25 programas sociales en nueve tras identificar similitudes entre estos. El proceso se realizó para optimizar la oferta pública de estos servicios.

La decisión fue acreditada a través de una mesa técnica que impulsaron distintos centros de investigación para estudiar los procesos de monitoreo en el año 2025, el principal instrumento para medir la eficiencia y eficacia de los distintos programas sociales.

En el encuentro, el cual encabezó el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, y el director de la Dipres, José Pablo Gómez, se notificó que se han monitoreado 677 programas, los cuales pertenecen a 23 ministerios; de estos, el 70% corresponde a programas sociales.

Además, se informó que la evaluación previa, a cargo de revisar los diseños de programas nuevos o reformulados, redujo su tiempo de tramitación de 88 a 39 días hábiles.

Ugarte resaltó la disminución del tiempo de tramitación, la cual se logró “sin reducir el rigor técnico“, destacando también la simplificación de los formularios de evaluación, que pasaron de 164 a 65 preguntas, y la incorporación de nuevas herramientas para cruzar la información.