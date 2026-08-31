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Fiestas Patrias 2026: ¿Dónde encontrar la mejor empanada de pino en la Región Metropolitana? Revisa el ranking del Círculo de Cronistas Gastronómicos

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¿Cómo escoger la mejor empanada para estas Fiestas Patrias? ¿Cuáles son los parámetros de evaluación? El Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile realizó una exhaustiva selección y entregó su veredicto tras una evaluación a ciegas en distintas comunas de la Región Metropolitana.

El Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile realizó su 23ª edición para escoger la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago. Para ello, estableció las siguientes directrices: la evaluación se realizó de manera anónima y posteriormente se llevó a cabo una cata a ciegas, en la que el jurado no tenía conocimiento de la procedencia de las empanadas.

Durante el proceso de cata se evaluaron distintos aspectos de la preparación, entre ellos, la masa, el horneado y el pino, considerando su punto de cocción, sazón y jugosidad. También se evaluó el equilibrio general de la preparación.

“Estamos muy contentos con los resultados de nuestro concurso, ya que al seleccionar las mejores empanadas de Santiago, aquellas que respetan la receta tradicional, ayudamos a los consumidores a tomar una mejor decisión de compra. Y, por otro lado, al venir realizando este concurso desde hace 23 años, creemos que, de alguna manera, cautelamos la calidad de nuestra empanada chilena, para que podamos seguirla disfrutando sin mayores alteraciones por mucho tiempo más”, destacó Pilar Hurtado, presidenta del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile.

La selección del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile

1)Los Lobos de Ita

Fue seleccionada como la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago 2026. Además, recibió el premio a la Mejor Empanada en relación precio/calidad.

2) La Violette

  • Dirección: Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel.
  • Valor $3.100.

3)Don Guille

 

4)Betty Delicatessen

  • Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina.
  • Precio: $3.500.
  • Instagram:bettydelicateces.

5) La Nonna

  • Dirección: Palma de Mallorca 156, La Reina.
  • Precio:$3.100.
  • Instagram:amasanderialanonna.

6)Holz

  • Dirección: Las Tranqueras 1352, Vitacura.
  • Precio: $3.290.

7)Prem de Bokato

Dirección: Eliodoro Yáñez 2209, Providencia.
Precio:$3.600.
Instagram:premdebokato.

8)El Remanso Empanadas

9) Empanadas Di Voltri

  • Dirección:José Luis Araneda 385, Ñuñoa.
  • Precio: $3.290.

10) La Picatta

  • Dirección: Suecia 2858, Ñuñoa.
  • Valor: $3.200.

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