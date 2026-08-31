Niña de 5 años resulta herida a bala mientras estaba en una plaza en Cerro Navia

Durante la tarde de este lunes, una menor de cinco años resultó herida a bala en la comuna de Cerro Navia, tras una balacera registrada en la vía pública.

Según información preliminar, se registraron disparos en calle Mar Caspio. Uno de los proyectiles alcanzó a la menor en una de sus piernas mientras se encontraba en una plaza.

En ese contexto, según consignó La Tercera, la niña fue trasladada por sus familiares hasta el Hospital Félix Bulnes, donde será sometida a una intervención quirúrgica para extraer la bala.

En el lugar se encuentra desplegado personal de Carabineros para realizar las respectivas diligencias investigativas.

El capitán Nicholas Wladdimiro, de la 45ª Comisaría de Cerro Navia, aclaró en el recinto médico que “pudieron descartar que se encuentre en algún riesgo vital” y detalló a Radio Biobío que “en estos momentos va a ser intervenida quirúrgicamente con el propósito de extraer la munición que se encuentra en el interior”.

Además, indicó que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, desde donde se entregaron diversas directrices para el trabajo en el sitio del suceso. “La dinámica en estos momentos está siendo determinada”, señaló.