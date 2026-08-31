CMF multa a Banco Santander y Banco de Chile por otorgar créditos a deudores de pensiones alimenticias

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó este lunes a Banco Santander y a Banco de Chile por otorgar créditos a personas que figuraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Esto, luego de que las instituciones financieras no cumplieran con los deberes de consulta, retención y pago que exige la Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

Según explicó el organismo, la normativa establece que las instituciones financieras deben consultar el registro al momento de otorgar un crédito y, en caso de que el solicitante figure como deudor de pensiones de alimentos, retener hasta 50% del monto para destinarlo al pago de las pensiones adeudadas.

El Consejo de la CMF aplicó una multa de UF 2.656,46 a Banco Santander y de UF 238,14 a Banco de Chile.

Banco Santander ya había sido multado en tres ocasiones

En el caso de Santander, la investigación identificó 27 operaciones de crédito realizadas entre junio y octubre de 2024 en las que el banco no retuvo los fondos correspondientes.

El banco admitió responsabilidad por los hechos en marzo de este año, aunque la multa inicialmente propuesta, de UF 3.545,38, se rebajó tras acreditar que en dos de esas operaciones la deuda de pensión ya había sido pagada antes de cursar el crédito.

La CMF calificó la infracción como grave, al señalar que la norma busca asegurar el pago de pensiones alimenticias adeudadas y que Santander no dio cumplimiento oportuno a sus deberes de consulta, retención y pago.

El organismo no acreditó que el banco haya obtenido un beneficio económico con la infracción, aunque sí constató que no logró desvirtuar su participación en los hechos investigados.

El expediente de Santander registra además un historial relevante de sanciones previas por la misma causa.

Según detalló la CMF, el banco ya había sido multado en enero de 2024 con UF 1.946,84, en mayo de ese año con UF 756,06 y en febrero de 2025 con UF 1.099,88, todas por infracciones al mismo artículo 28 de la ley, además de otras sanciones por infracciones a la Ley General de Bancos.

Banco de Chile también fue sancionado

En el caso de Banco de Chile, la investigación identificó siete operaciones de crédito realizadas entre mayo y septiembre de 2024.

El banco explicó que, en parte de los casos, un cambio tecnológico en su plataforma impidió consultar oportunamente el registro, mientras que en otras operaciones la consulta al sistema arrojó error.

La entidad admitió responsabilidad por seis de las siete operaciones, y la multa se redujo tras acreditar que en una de ellas el cliente no registraba deuda de pensión al momento de desembolsar los fondos.

La sanción a Banco de Chile fue acordada con el voto disidente de la presidenta de la CMF, Catherine Tornel León, quien planteó que no correspondía aplicar sanción en los casos en que el banco sí realizó la consulta al registro, pero no obtuvo respuesta del sistema por una circunstancia no imputable a la entidad.