Se reúnen las firmas para crear Comisión Investigadora por caso Cerimedo: Ahora será votado en la Sala

Durante este lunes, se reunieron las 62 firmas necesarias para la creación de una Comisión Especial Investigadora por el caso del exasesor argentino Fernando Cerimedo, quien fue detenido en Bolivia por presunto sicariato en contra de su esposa y es investigado por una “granja de bots”.

La solicitud se da en medio de los cuestionamientos de partidos de oposición al Gobierno por los eventuales nexos de funcionarios públicos y cuentas en redes sociales con el exasesor, los cuales también se pidió investigar a la Contraloría General de la República.

Durante esta jornada, el diputado José Montalva (PPD), que impulsó la Comisión, señaló que ya se habían reunido 50 firmas para la creación de la instancia. Asimismo, sostuvo que se tienen “indicios de los vínculos que existen entre algunos personeros del Gobierno y la creación de granjas de bots, deepfakes, fake news, pero además hay un antecedente específico que le da mayor gravedad (a esto), que son los vínculos con Cerimedo”.

Respecto a la Comisión, enfatizó que “esto no va en contra de un sector político; aquí debiéramos tener todos los diputados una misma mirada frente a la salud de nuestra democracia. Con esto tiene que ver esta Comisión Investigadora, que es poder darle todas las garantías a los ciudadanos de que los procesos electorales están limpios de contaminación digital“.

También, se refirió a las declaraciones del mandatario en las que reconoció conocer a Cerimedo, pero negó cualquier vínculo con el argentino: “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El Gobierno no trabaja, no tiene asesorías con este señor”.

“Ese es un hecho relevante. Primero, el hecho de decir que él lo conoce, decir que ha tenido contacto con él. Y otro hecho importante es que él dice que no habría contratado sus servicios. Eso es lo que tendrán que dilucidar todas las distintas instituciones que están llamadas a investigar”, indicó.

Añadió que con la Comisión se indagará “si el Gobierno tenía estos antecedentes, qué hizo con estos antecedentes, qué medidas tomó y si tenía la capacidad de tomar medidas para proteger nuestra democracia”.

Cerró diciendo que “esta es una gran herramienta para demostrar que no hay ningún vínculo (entre las autoridades y Cerimedo). El que nada hace, nada teme“.

¿Qué sigue ahora?

Tras la recolección de las firmas necesarias para la creación de una Comisión Especial Investigadora, la solicitud será votada en la Sala de la Cámara de Diputados durante una sesión de esta semana.

De acuerdo con Montalva, la solicitud podría ser votada incluso durante la sesión de Sala de la Cámara Baja de este lunes.

Si esto se aprueba, se deberán asignar 13 integrantes y luego definir al presidente que encabezará la investigación sobre el consultor político argentino.

Tras ello, la Comisión podrá citar a autoridades, invitar a particulares y solicitar documentos para indagar en el caso.