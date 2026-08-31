Secretario del Ejército de EE.UU. presenta su renuncia tras tensiones con Pete Hegseth

(CNN) — El secretario del Ejército, Dan Driscoll, ha presentado su renuncia al presidente Donald Trump, según informaron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Según una fuente, la decisión no era sorprendente dada la tensión existente entre Driscoll y el secretario de Defensa, Pete Hegseth .

Un funcionario del Ejército declaró que Driscoll “habló con el presidente sobre la situación actual del Ejército y presentó su dimisión”.

“El secretario Driscoll ha sido sumamente eficaz a la hora de impulsar la agenda del presidente Trump para hacer que Estados Unidos vuelva a ser fuerte en el Departamento del Ejército, proporcionando un liderazgo excepcional durante operaciones militares históricas, restableciendo el énfasis en la preparación y la letalidad, ayudando en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y mucho más”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

CNN se ha puesto en contacto con el Ejército para obtener más comentarios. El Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la salida de Driscoll.

La salida de Driscoll, veterano del ejército y amigo de toda la vida del vicepresidente JD Vance, se produce tras meses de fricciones con Hegseth. También coincide con el sexto mes de la guerra con Irán, que no da señales de terminar.

A principios de este año, Hegseth destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George , y a otros dos generales. George y Driscoll trabajaban en estrecha colaboración.

Según informaron previamente varias fuentes a CNN, prácticamente desde el comienzo del mandato de Hegseth, el secretario ha desconfiado de los funcionarios que lo rodean, tanto civiles como militares, y ha sospechado de su lealtad.

Uno de los ejemplos más destacados de luchas internas durante el mandato de Hegseth ha sido con Driscoll, a menudo debido a la estrecha relación entre Driscoll y Vance. CNN ha informado que Hegseth ha interpretado la relación de Driscoll con la Casa Blanca como un intento de eludirlo.

Driscoll y Vance fueron compañeros de clase en la Facultad de Derecho de Yale y han mantenido una estrecha amistad. El joven secretario del Ejército también forjó una relación con Trump, lo cual quedó patente cuando el presidente lo designó el año pasado para ayudar a persuadir a Ucrania de que volviera a la mesa de negociaciones con Rusia.