Ministro Arrau confirma que “R15”, presunto líder de una facción del Tren de Aragua, ya se encuentra en Chile

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que el presunto líder de una facción del Tren de Aragua se encuentra en Chile.

A través de X, el titular de Seguridad informó que “alias ‘R15’, señalado como presunto líder de una facción del Tren de Aragua, ya está en Chile y tendrá que responder ante la justicia. Era requerido por una investigación por secuestro y fue capturado en Perú gracias al trabajo coordinado de la PDI, la Policía Nacional peruana y el FBI”.

“Este es el camino para enfrentar al crimen organizado transnacional: inteligencia, colaboración y decisión. Quienes cometan delitos en Chile deben saber que el Estado los perseguirá dentro y fuera de nuestras fronteras. Cruzar a otro país no será una vía de escape ni una garantía de impunidad”, remarcó.

Alias “R15”, señalado como presunto líder de una facción del Tren de Aragua, ya está en Chile y tendrá que responder ante la justicia. Era requerido por una investigación por secuestro y fue capturado en Perú gracias al trabajo coordinado de la PDI, la Policía Nacional peruana y… pic.twitter.com/K0K0kwjAxI — Martín Arrau GH. (@martinarrau) August 31, 2026

Cabe mencionar que se encontraba con una orden de detención vigente emitida en Chile por los presuntos delitos de secuestro y extorsión.

Según informó el Gobierno de Perú, “R15” estaría vinculado “al secuestro de un ciudadano ocurrido en mayo de 2026, además de administrar el inmueble utilizado como lugar de cautiverio e impartir instrucciones a otros presuntos integrantes del grupo criminal”.

El hecho se remonta al secuestro de un comerciante venezolano ocurrido el pasado 14 de mayo, en la comuna de Lampa, quien fue trasladado por integrantes del Tren de Aragua hasta una vivienda —administrada por ‘R15’— en la comuna de Estación Central.