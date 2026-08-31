“Es hora de que Zaliasnik dé un paso al costado”: Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino pide revisar continuidad de embajador en Israel

El Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino de la Cámara de Diputados y Diputadas solicitó al Gobierno evaluar la continuidad de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, tras sus dichos respecto a la comunidad palestina en el país.

A través de un comunicado, los parlamentarios señalaron que, si bien la agrupación “valoró que el Gobierno aclarara expresamente que las recientes declaraciones del representante diplomático no reflejan la postura oficial de la Cancillería chilena, enfatizó que los hechos revisten una gravedad que trasciende un simple llamado al orden interno“.

Cabe recordar que, durante esta jornada, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió al hecho y se desmarcó del diplomático.

“El Gobierno, obviamente, tal como lo han señalado el Presidente y la Cancillería, no comparte los dichos del embajador. Tenemos claro que él cometió un error. Así también él lo entendió y ofreció disculpas”, respondió Alvarado al ser consultado por ello.

Por su parte, el presidente del grupo, el diputado Omar Sabat, enfatizó que “la labor de representar a Chile es un honor y una gran responsabilidad, y los dichos del embajador distan mucho de aquello. Cuando se agrede a la comunidad palestina, también se agrede a Chile y se compromete la honra de nuestro país”.

“Como lo han señalado fuerte y claro el canciller y el ministro del Interior, los dichos del embajador no nos representan. Es hora de que el señor Zaliasnik dé un paso al costado: para un diplomático, Chile debe estar por sobre toda posición ideológica personal“, sostuvo.

En el documento se reiteró que “la representación diplomática de la nación requiere un compromiso inequívoco con el respeto al derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y la protección de los intereses permanentes de Chile en el exterior”.

Las declaraciones de Zaliasnik, en las que cuestionó las cifras que maneja la comunidad palestina en Chile, causaron molestia inmediata en la diáspora palestina, que envió una carta al presidente José Antonio Kast respecto al hecho.

Finalmente, el embajador pidió disculpas por sus dichos: “Nunca fue mi ánimo, ni se puede desprender de mis palabras, ofender o afectar a connacionales, en este caso a la comunidad palestina”, aclaró.