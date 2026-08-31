¿Quién podría ser el líder de la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste?

(CNN Español) — La ausencia de Lionel Messi de ahora en adelante con la selección argentina tiene múltiples aristas por abarcar.

Será una tarea titánica para Lionel Scaloni (u otro entrenador si el de Pujato no renueva su vínculo que vence en diciembre) cubrir el vacío de quién posee todas las marcas importantes de la historia de la Albiceleste (partidos y goles, por hablar solo de dos casos puntuales). Pero, además, se trata de una referencia moral dentro de un vestuario que está lleno de estrellas, pero ninguna tiene el brillo del “10” rosarino.

Futbolísticamente, pareciera no tener reemplazo. No es sencillo calzarse los zapatos de un jugador que dominó el planeta fútbol durante 21 años, siendo determinante para devolver a Argentina a la élite competitiva de la que se había caído tras la final del Mundial de 1990.

Y así como durante años Argentina se tardó en contestar la pregunta sobre quién sería el nuevo Diego Armando Maradona, ahora se abre la interrogante: ¿quién será el nuevo Messi?

Lo cierto es que en principio, y hasta tanto aparezca un fenómeno de estos, que surgen cada cierto tiempo, el trabajo será multidisciplinario.

Julián Álvarez, el más completo

Por talento, capacidad goleadora y visión para encontrar espacios en corto, pareciera que Julián Álvarez tiene todos los números para ser quién cargue desde el juego con la cuota goleadora del equipo argentino. Es muy asociativo y ataca muy bien los espacios, además de su gran capacidad de remate, que siempre es muy efectiva.

Tendrá que desarrollar dotes de líder y de habilitador, así como un regate más explosivo en corto para poder hacerse lo más parecido a Messi que sea posible. No obstante, considerando que Álvarez ya tiene su estilo, será difícil ver una adaptación para volverse imitador de uno de sus grandes ídolos.

Nico Paz, la esperanza a futuro

Su capacidad como jugador para sostener el ritmo y su visión de juego han sido comparadas con las de Messi a su edad, pero nunca terminó de ganarse la confianza de Lionel Scaloni para jugar durante la Copa del Mundo.

Le falta profundidad como goleador, y un toque de la malicia que tenía Messi en las jugadas en corto para parecerse más. Luego, físicamente, Paz tiene un cuerpo más grande, por lo que su centro de gravedad no es tan bajo como el de Messi, lo que no le permite ser un regateador tan efectivo.

Enzo Fernánez, el nuevo “capo”

Más allá de que futbolísticamente tienen poco que ver, Enzo Fernández reúne una cualidad que Messi desarrolló en el último tiempo, y que será de las que más extrañe Argentina ahora que no esté: El liderazgo.

La imagen, repleta de esa aura que ahora se “farmea” en plazas públicas, de Messi comandando la salida de la selección del vestuario, puede tener en el volante central a un replicante interesante.

Por su posición en la cancha, por ser un jugador que ganó junto a Messi un Mundial y una Copa América y habiéndose “criado” como ganador dentro del entorno albiceleste, Enzo está llamado a ser el líder que asuma los galones del rosarino de ahora en adelante.

Lo cierto es que, como ocurrió en el pasado, reemplazar a un jugador capaz de cambiarlo todo como Lionel Messi no será algo de días o semanas. Solo el tiempo dictará como será la transición albiceleste a la vida sin Messi.