Reforma de seguridad: Senador Vial (REP) afirma que habría votado “en contra” si la hubiera impulsado Jeannette Jara

El senador y general en retiro, Cristián Vial (IND-Rep), cuestionó este lunes aspectos clave de la propuesta constitucional del presidente José Antonio Kast y reconoció que, si el mismo proyecto hubiese sido presentado por la oposición, habría votado en contra.

Al ser consultado en el programa Tolerancia Cero sobre si seguiría apoyando la reforma constitucional en caso de que esta hubiera sido presentada por la excandidata presidencial de la oposición, Jeannette Jara (PC), Vial reconoció que habría votado “en contra”.

#ToleranciaCero | Cristian Vial, senador del Partido Republicano, por reforma constitucional: “Si la hubiera presentado Jeannette Jara, la votaría en contra” 📡https://t.co/iyKR84O0U3

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El senador sostuvo que el proyecto constitucional del Ejecutivo “tiene un ADN republicano conservador importante, que hace mucho sentido y se conecta muy bien con ese 58% que vota por el presidente Kast, un gobierno republicano”.

En esa línea, remarcó que “lo que se está presentando hoy y lo que presenta un gobierno republicano con el ADN republicano es muy distinto a lo que podría presentar la izquierda extrema, que en este minuto lo que está haciendo es no incluirse ni siquiera en el debate”.

No obstante, presentó igualmente sus reparos al proyecto del Ejecutivo y señaló que “puede haber algunos errores en el diseño (…) hubo un sesgo de confirmación (…) yo pensé que esto tendría una mayor aceptación en el Parlamento de primeras”.

Respecto al nuevo estado de excepción propuesto en la reforma de seguridad, indicó que la duración también es algo “perfectible” y que está de acuerdo con incluir la aprobación previa del Congreso para la medida, de forma que se genere un “contrapeso”.

“Las Fuerzas Armadas no están para el orden público”

El general en retiro enfatizó que su principal “aprehensión” con la reforma de Kast es el posible involucramiento de las Fuerzas Armadas en el orden público.

“En eso sigo muy claro: las Fuerzas Armadas no están para el orden público“, zanjó.

Argumentó su postura con el caso del Estado de Excepción en la Región de La Araucanía: “Lo que sucede en La Araucanía es un problema de seguridad interior y tiene una naturaleza, si usted quiere, mixta, combinada entre lo policial y lo militar. En seguridad pública, ese es un problema netamente policial“.

En ese sentido, explicó que “el problema que estamos viviendo en Chile, por los indicadores que uno puede medir —potencia de fuego, capacidad de ocupación territorial, capacidad de permear instituciones—, sigue siendo un problema policial, de naturaleza policial, no militar”.

“Hay ejemplos que han traspasado el umbral policial y, por supuesto, hay que convocar a la fuerza militar. No es el caso de Chile“, añadió.

Además, sobre el eventual mando de Carabineros de Chile sobre las Fuerzas Armadas, señaló que “hay formas de generar el apoyo de las FF. AA. a las policías sin tener que subordinarlas”.

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