Pepe Auth analiza el escenario cuatro años después del Rechazo: “El mundo del rechazo está condenado a desgranarse”

El próximo viernes se cumplen 4 años del plebiscito que marca el fin de la supremacía absoluta del eje democracia/dictadura (Sí/No) que dominó la política y las elecciones desde 1989 hasta 2022.

Si por un momento pareció que el Apruebo/Rechazo iba a sustituir al Sí y al No como eje estructurante de la política chilena, constituyéndose una coalición del rechazo con proyección histórica como lo fue la Concertación en el período anterior.

Pero mostró su fragilidad cuando, solo 14 meses después, el naipe volvió a barajarse frente a la propuesta del Consejo Constitucional hegemonizado por Republicanos, rechazada por 55,8% de los chilenos, en un plebiscito cuyo resultado fue pasmosamente similar al 55,9/44,1 de la segunda vuelta presidencial de 2021 entre Boric y Kast, a pesar de que en el plebiscito votaron 4 millones de personas más.

Más tarde, Evelyn Matthei intentó sin éxito representar al mundo del rechazo y su votación efectivamente concitó la adhesión de buena parte del mundo de centro y centroizquierda del rechazo, pero el voto de derecha migró hacia Kast y Kaiser.

Desafiando las expectativas de todos, José Antonio Kast inició su gobierno con la pretensión de incorporar en su gabinete a todo el rechazo, pero su propio partido —el Republicano— no tiene ningún interés en traducirlo en una coalición política y más bien continúa en su intensa disputa por desplazar a Chile Vamos de la hegemonía en la derecha.

El rechazo unió a sectores muy diversos de la ciudadanía, unidos puntualmente para expresar su rechazo al gobierno del presidente Boric, contra los excesos de la Convención y su pretensión de refundar el país.

Como los factores que los unieron ya no están ni constituyen una amenaza real, el mundo del rechazo está condenado a desgranarse en función de la realidad actual y los demás ejes que estructuran las decisiones políticas y electorales.

Izquierda vs. derecha, radicalidad vs. moderación, orden vs. cambio, medio ambiente vs. desarrollo, élite vs. ciudadanía, Estado vs. mercado, democracia liberal vs. iliberalismo, identidades vs. universalismo, los restos del Sí y el No, en fin, el conjunto abigarrado de combinaciones que complejizan hoy la política y las decisiones electorales.

Pero, a 11 días de cumplir medio año en la Presidencia, el presidente Kast definitivamente ya no fue el presidente del 62% que expresó su rechazo a la Convención y su propuesta refundacional.