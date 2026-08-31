Avanza la Ley Antibarricadas 2.0: Comisión de Seguridad aprueba la idea de legislar tras acordar discusión inmediata

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este lunes la idea de legislar el proyecto de ley antibarricadas 2.0 del Gobierno.

La iniciativa fue aprobada por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención en la comisión de la Cámara Baja, luego de que se le diera discusión inmediata por un acuerdo con el Ejecutivo.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, sostuvo que “los chilenos tienen derecho a transitar libremente por las vías, por el transporte público, y por eso hemos presentado el proyecto de Ley Antibarricada 2.0, el cual busca que se sancione el corte, ya sea total o parcial, y que no exista este ‘corte de tránsito pacífico’“.

Enfatizó que este “siempre es violento cuando se afecta el derecho de un tercero, el derecho a transitar, el derecho a llegar temprano a la casa, al trabajo; porque la manifestación pacífica exige que precisamente no se afecte a los demás, que sea con los permisos que se requieren o que no sea cortando la ruta o el transporte público”.

¿De qué trata el proyecto?

En concreto, la medida del Gobierno propone modificar la Ley 21.208 “antibarricada”, de forma que se sancionará a todo aquel que interrumpa el tránsito en la vía pública mediante “la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos”, sin importar si ejerce violencia o intimidación.

Por tanto, se considerará como delito “la instalación o interposición de obstáculos, la ocupación o el ingreso no autorizado a vías o zonas de circulación por parte de personas, la interposición de vehículos, la manipulación de sistemas o elementos que conlleven una alteración del normal funcionamiento del medio o servicio de transporte, o por cualquier otro medio apto para producir los efectos señalados en el inciso primero”.

De acuerdo con el proyecto, lo anterior podría ser sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de entre 61 a 540 días de presidio.