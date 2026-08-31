Paulina Vodanovic (PS) y el devenir de la reforma de seguridad: “Vamos a ver si prima la razón o la tozudez. Si siguen en la tozudez, no tiene buen futuro”

La timonel y senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el debate sobre la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.

Consultada sobre si se abriría a votar a favor de la idea de legislar la iniciativa en caso de que el Gobierno planteara compromisos a posteriori, la legisladora señaló que “no tiene sentido eso, dentro del proceso legislativo. Si un proyecto puede aprobarse, se le pueden introducir indicaciones”.

“Yo soy de la tesis de que el Gobierno debería reconocer el error, porque es mejor ponerse colorado una vez y decir: el proyecto es malo, porque no puede ser que todos estén equivocados. Mire, este proyecto logró lo imposible. La unidad más amplia, desde los libertarios a los comunistas están todos en contra (…) O sea, una cosa impresionante, la mayor amplitud y unidad para rechazar este proyecto. ¿Y por qué? Porque realmente tiene complejidades bien importantes”, planteó.

Paulina Vodanovic (PS) y la propuesta de la presidenta del Senado

Respecto de los dichos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en el programa Mesa Central de T13, quien señaló: “Creo que esta semana es el Senado el que va a encauzar la discusión política. Primero, hay que transformar las diferencias políticas en soluciones concretas, eso es lo que nos exige la ciudadanía, y de qué manera ya tenemos decidido qué comisiones van a conocer del proyecto, por lo tanto va a ser clave, por supuesto, la comisión de Constitución. Va a ser la principal y va a conocer en general el proyecto, luego se va a la Sala para que se vote en general y se devuelve, en temas particulares a (las comisiones de) Defensa y a Seguridad”.

Cabe mencionar que en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta destaca la participación de diversas fuerzas políticas: Pedro Araya, presidente de la comisión; Andrés Longton (RN), Arturo Squella (REP), Claudia Pascual (PC) y Paulina Vodanovic (PS).

“Es que esa es la idea de ella, y no la hemos conversado ni tampoco con el presidente de la comisión”, precisó Vodanovic, y agregó que, a su juicio, el proyecto “no tiene viabilidad técnica y no tiene viabilidad política. Entonces, ¿por qué tenemos que sentarnos a dialogar sobre un mal proyecto? ¿Por qué no es mejor que se ingrese un proyecto distinto?”.

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#ToleranciaCero | Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, por reforma constitucional: “Hay gente que se quiere dar un gustito con esto” 📡https://t.co/iyKR84O0U3

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#ToleranciaCero | Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS, por reforma constitucional: “Si siguen en la tozudez no tiene buen futuro” 📡https://t.co/iyKR84O0U3

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Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre cuál cree que será el futuro de la reforma constitucional, la presidenta del PS cerró señalando: “Vamos a ver si prima la razón o la tozudez. Si siguen en la tozudez, no tiene buen futuro”.