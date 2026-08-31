La trayectoria de Lionel Messi en la selección argentina: Estos son sus 5 momentos históricos

(CNN Español) — Pueden ser incontables los momentos especiales de la carrera de Lionel Messi. Y más cuando se trata de Argentina, donde vivió episodios memorables desde su debut en la selección mayor en marzo de 2006, hasta el último partido del Mundial 2026.

Desde aquella relación de amor/odio por parte de la afición argentina hasta los días del idilio eterno posteriores a Qatar 2022, Messi dejó una huella imborrable vestido de celeste y blanco.

5. Su primer partido en un Mundial

Messi debutó en el Mundial de la FIFA en la edición de Alemania 2006, cuando ingresó a la cancha como suplente en el minuto 75 en el segundo partido de Argentina, frente a la selección de Serbia y Montenegro.

El rumor en el estadio en Gelsenkirchen comenzó a bajar por la tribuna desde que se vio su imagen con el número 19 listo en la banda para ingresar por Maxi Rodríguez. No fue un ingreso cualquiera: entró y participó en dos de los seis goles de la Albiceleste. En el cuarto tanto habilitó magistralmente a Hernán Crespo tras un desborde por la banda izquierda, y en el final subió la apuesta al marcar el primero de sus 21 tantos en Mundiales a los 88’ minutos tras escaparse por el costado derecho.

4. La decepción del Maracaná

Tras los Mundiales de 2006 y 2010, que terminaron con eliminaciones en los cuartos de final, la selección argentina dirigida por Alejandro Sabella jugó un gran campeonato en la casa de su eterno rival, Brasil.

Messi se mostró brillante durante la fase de grupos, marcando a Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria, y luego fue una pieza instrumental del equipo albiceleste que regresó a la final de un torneo tras la Copa América de 1993.

Sin embargo, la imagen del torneo fueron las lágrimas y la decepción de Messi tras la derrota por 1 a 0 en el alargue ante Alemania en el Maracaná. Una caída que lo dejó sin la gloria que perseguía.

3. “No se me da, la selección no es para mí”

El golpe de 2014 no bastó. La final de la Copa América 2015 fue otro mazazo al alma de Messi, que veía en torneo continental su gran reivindicación. La decepción, sin embargo, fue aún más grande en la edición de 2016, en la Copa América Centenario.

Argentina transitó sin problemas hasta la final, con el rosarino como una de sus figuras más importantes. Pero, en la definición por penales ante Chile, su cobro se fue por afuera del arco defendido por Claudio Bravo y la Roja revalidó el cetro de América, el mismo que le había arrebatado en 2015 a la Albiceleste, también en la tanda de penales.

La declaración posterior al partido fue contundente: “No se me da, la selección no es para mí”, anunciando una renuncia que nunca terminó siendo tal.

2. La primera corona

Rusia 2018 terminó resultado otro golpe más al alma de Argentina de la mano de Jorge Sampaoli, más allá del regreso de Messi a la selección. Pero la llegada de Lionel Scaloni cambió todo.

En 2019 dieron indicios en la Copa América de Brasil. Pero, en 2021, en el torneo posterior a la pandemia, ocurrió la reivindicación.

La final en el Maracaná fue un enorme desahogo. Para él, para Ángel Di María, y para todo un equipo que venía merodeando finales desde 2014 y no terminaba de concretar una corona.

La imagen icónica de Messi con la Copa América era solo el presagio de todo lo que ocurrió más adelante. La lección ahora no solo era deportiva. Era de resiliencia. Soportó de todo para devolverle la gloria deportiva a su selección.

1. El título en Qatar

Después llegaron la Finalissima, con título ante Italia, y el Mundial de 2022, en donde Messi fue figura del equipo, líder del ataque y el primer escudero de Lionel Scaloni para aportar desde lo táctico.

Argentina hizo un gran certamen y disputó con Francia la que todavía es recordada como la mejor final de la historia del Mundial.

Messi alzó el título en Qatar, dándole la tercera estrella a Argentina y la imagen que seguramente definirá la iconografía del rosarino: celebrando, en hombros de sus compañeros en el Estadio Lusail, con la estatuilla que más quiso y que finalmente pudo conseguir.

El agregado: la campaña de 2026

Polémicas aparte, el Mundial completo de Lionel Messi en 2026 es de las mejores actuaciones individuales en la historia del torneo: marcó ocho goles, siendo clave como goleador en los primeros partidos y como asistidor en los últimos. La Bota de Oro de le escapó en el último partido, con Mbappé marcando en el duelo por el tercer puesto.

En total dio cuatro asistencias y creó 25 ocasiones de gol, pero, sin dudas, más allá de lo estadístico, resaltó por el liderazgo con el que (a los 38/39 años) cargó a una selección argentina de juego poco brillante pero efectivo, para llevarla de nuevo a la gran final del torneo.

Messi solo terminó de agigantar su leyenda en 2026, al finalizar el torneo como segundo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, con más argumentos para allanar su camino a la inmortalidad.