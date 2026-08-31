Caso Cerimedo: Académico apunta a granjas de bots con contenidos que “favorecen” a Republicanos y al presidente Kast

El investigador del Núcleo Milenio MEPOP y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Marcelo Santos, analizó las campañas políticas que utilizan bots y trolls en redes sociales a raíz del caso del exasesor político de Javier Milei, Fernando Cerimedo, quien está siendo investigado por presunto sicariato contra su esposa y por operar una granja de bots en Bolivia.

En conversación con Hoy es Noticias, Santos explicó que los datos que ha recopilado en sus investigaciones sobre este tipo de campañas políticas indican que estas favorecen opciones relacionadas con el Partido Republicano y el presidente José Antonio Kast.

“Acá en Chile, los datos que tengo son todos de cuestiones que favorecen finalmente campañas relacionadas con republicanos y a la presidencia de José Antonio Kast“, reveló.

#HoyEsNoticiaCNN | Marcelo Santos, académico de la Escuela de Periodismo UDP, por uso de bots y trolls: “En Chile los datos que tengo son todos de cuestiones que favorecen campañas de relacionadas a Republicanos, a la presidencia de Kast el 2021 y el plebiscito. Son ideas… pic.twitter.com/ntJfQVOdhs — CNN Chile (@CNNChile) August 31, 2026

Asimismo, señaló que ocurrió lo mismo en el caso del plebiscito constitucional, en el que analizó que este tipo de campañas favorecían la opción del rechazo, “ideas valoradas por la derecha” sostuvo.

“Entonces, lo que hemos visto con más frecuencia, con más intensidad… no hay un empate acá. Hay mucha más evidencia de actividad de ese tipo de troleo, de bots, de cuentas automatizadas desde la derecha“, analizó.

#HoyEsNoticiaCNN | Marcelo Santos, académico de la Escuela de Periodismo UDP, por uso de bots y trolls: “Hay mucha más evidencia de actividad de ese tipo desde la derecha”@matiburgos

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La instalación de bots y trolls en las campañas políticas del país

El académico de la Escuela de Periodismo de la UDP precisó que este tipo de campañas empezaron a detectarse en el país desde el año 2020, en el período del primer proceso constituyente.

“Un colega estudió en 2017, por ejemplo, las presidenciales y todavía no había señales de una actividad automatizada relevante; en 2020 ya empieza a haber más, luego en el proceso constituyente, las elecciones y también las elecciones presidenciales de 2021, y ahí ya estaba bastante instalada“, explicó.

En ese sentido, detalló que estas campañas actúan más en X, ya que en la plataforma “se tiene un poco más de facilidades para la actividad de bots, pero hoy en día están en todos lados”.

Recalcó que “no es lo mismo comprarte una zapatilla influenciado por una horda de bots y trolls que hablan bien de un producto que no es bueno, versus votar por un candidato que en realidad posiblemente va en contra de su propio beneficio; entonces ahí aparece lo que es crítico con esa actividad de los bots”.

Señaló que “no es tan complicado técnicamente” identificar bots y trolls en redes sociales. Sin embargo, sostuvo que lo que sí es difícil es “decir quién está detrás, quién paga esa cuenta (…). Hay alguien, hay una agenda, hay una campaña, hay una campaña oficial. Esto es lo más complicado”.

#HoyEsNoticiaCNN | Marcelo Santos, académico de la Escuela de Periodismo UDP: “Lo difícil no es identificar un bots o un trolls, lo más difícil es saber quién está detrás”@matiburgos

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