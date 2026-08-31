Nueva estación de Curicó es inaugurada tras 16 años: La antigua fue demolida por el terremoto de 2010

Fue en la década de 1940 cuando se construyó la estación de trenes de Curicó. Esta funcionó durante un largo tiempo, hasta que resultó dañada por el terremoto del 27 de febrero de 2010, por lo que debió ser demolida. Tras esto, las operaciones ferroviarias se desarrollaron en una instalación provisoria ubicada en un inmueble contiguo, de propiedad de EFE.

Pasaron 16 años para que volviera a funcionar la Estación Curicó de la empresa EFE Trenes de Chile. La nueva infraestructura implicó una inversión de 4,3 millones de dólares y forma parte del proyecto integral de mejoras del servicio Estación Central–Chillán.

“Pasaron 16 años para que este lugar fuera recuperado para la ciudadanía a través de una inversión de 4,3 millones de dólares, recursos que se traducen en un espacio mucho más cómodo y seguro para la espera de los servicios ferroviarios. Quiero destacar que estamos ante una obra que no solo beneficiará de manera directa a los curicanos, sino también a los vecinos de comunas cercanas como Teno, Molina o Romeral, por mencionar algunas”, destacó el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

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Por su parte, el presidente de EFE, Jorge Claude, enfatizó que “nosotros tenemos como objetivo aumentar la calidad de vida de las personas, ayudándoles en lo posible a proporcionarles un servicio que sea cada vez más cómodo, cada vez más regular, que cumpla con los horarios, apuntando a establecer una red de estándares mundiales, recuperando una estación emblemática para nuestras operaciones”.

El delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, detalló que “seis de las doce estaciones del tramo Estación Central–Chillán se encuentran en la Región del Maule, por lo que el tren es un medio de transporte especialmente relevante para nuestra región, tanto para los desplazamientos dentro del Maule como para conectarnos con otras regiones del país”.

Finalmente, el alcalde de Curicó, George Bordachar, subrayó que “era una prioridad recuperar nuestra estación para nuestros emprendedores, nuestro turismo, todo va a ser beneficioso con este recinto, porque recuperamos algo que teníamos perdido por muchos años. Me correspondió como consejero regional entregar los recursos para el diseño, y hoy día estamos viendo la luz, y creemos que esto va a ser muy positivo porque estamos recuperando estos espacios que son muy importantes para nuestra comuna”.