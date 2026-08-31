Fallece Ernesto Behnke, director fundador del Hospital Padre Hurtado y exsubsecretario de Salud

El Hospital Padre Hurtado confirmó el fallecimiento del doctor Ernesto Behnke, director fundador del establecimiento.

A la despedida también se sumó el Hospital Sótero del Río, en el cual ejerció gran parte de su carrera.

“Un hombre que cambió la salud pública del sector sur oriente, exigiendo dignidad y medicina de alta complejidad para los vecinos de San Ramón, La Pintana y La Granja”, sostuvieron desde el Hospital Padre Hurtado.

Destacaron su compromiso con la instalación del recinto, el cual destacó por su área de maternidad. “A 27 años de ese hito agradecemos su visión y tenacidad, y reconocemos su compromiso con la salud pública”, se mencionó en el comunicado.

Benhke fue director del Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente durante la década de 1990 y también se desempeñó como subsecretario de Salud entre marzo de 2000 y enero de 2002.

A las condolencias se sumó el Hospital Sótero del Río, en el que lo destacaron por “su profesionalismo y gran compromiso con los pacientes del Servicio de Salud Sur Oriente de Santiago, desarrollando una carrera con gran vocación de servicio, creando un aporte invaluable entre los equipos clínicos y administrativos que trabajaron junto a él“.

Desde el servicio que se desempeñó como director fundador comentaron que “sus exequias están siendo en la Parroquia San José Patrono, en La Reina. El velatorio es hoy desde las 10.00 hasta las 20.00 horas”.

La misa se realizará mañana a las 12:00 horas, y el funeral será en el cementerio Parque del Recuerdo, a las 14:00 horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hospital Padre Hurtado (@hospitalpadrehurtado)