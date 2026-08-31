Presidente Kast cierra la puerta a indultos en septiembre y agudiza diferencias en la derecha

Un nuevo conflicto se ha producido en el oficialismo luego de que el presidente José Antonio Kast descartara que los indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social estén sobre la mesa.

“Lo que yo he señalado es que voy a ir viendo caso a caso, en la medida en que se presenten (solicitudes de indulto), y voy a ir analizando las circunstancias de caso y caso, sin discutir el fallo judicial“, sostuvo el mandatario en conversación con Cooperativa.

Esta declaración aumenta el malestar que existe en el oficialismo, especialmente en el Partido Republicano y en el Partido Nacional Libertario, en los cuales se ha instado a avanzar en esta materia.

El diputado Francisco Orrego (RN) sostuvo que entendía la decisión del jefe de Estado, asegurando que él es quien toma los plazos. Sin embargo, agregó que aún continúan uniformados condenados.

“Valoro la transparencia del gobierno tanto con la ciudadanía como con aquellos parlamentarios que estamos impulsando los indultos a nuestros uniformados, porque eso nos despeja la cancha en que estamos jugando. Segundo, cada día que demoramos esta decisión es un día en que nuestros uniformados siguen tras las rejas, y eso es una lástima. Yo esperaría que esta decisión se adopte lo antes posible para dar cumplimiento a nuestra palabra empeñada en campaña. Pero dejemos en claro que los plazos son de exclusiva atribución del Presidente de la Republica, y no somos nosotros los llamados a pautear al mandatario“, planteó.

En esa misma línea, la parlamentaria Javiera Rodríguez (REP) añadió que la decisión queda en las manos del presidente Kast, pero seguirán brindando apoyo a los condenados. “Siempre esperaremos la mayor celeridad posible cuando la libertad de policías y militares que defendieron al país del estallido está en juego. Pero es una decisión del presidente, él es quien tiene toda la información sobre la mesa. De igual forma, seguiremos apoyándolos a ellos y a sus familias. El Estado los ha abandonado, ahí hay una tremenda deuda pendiente“, señaló.

Vanesa Kaiser (PNL), senadora por La Araucanía, expresó que “sería bueno que el Presidente, más que señalar cuándo no, informara cuándo sí habrá indultos”. Incluso, dijo que si el mandatario desistió de esta idea, es “mejor que lo diga y que deje en manos del Congreso el tema“, dijo a La Tercera.