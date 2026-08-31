“Este es un mensaje para el ministro Quiroz”: Ministra Chomali refuerza llamado a aumentar recursos para Salud

Durante la presentación del Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030 del Ministerio de Salud (Minsal), la titular de la cartera, May Chomali, solicitó al Ministerio de Hacienda un aumento de recursos en el contexto del presupuesto de 2027.

La secretaria de Estado adelantó que solicitaría un incremento del 4,5% y 5% de recursos a Hacienda con el fin de financiar los proyectos presentados durante la ceremonia, entre los que se encuentran el Plan Nacional del Cáncer y el Plan de Inversiones Hospitalarias.

“Estos son los proyectos con los cuales nosotros vamos a llegar a la discusión del presupuesto y estamos seguros de que nos va a ir bien. Este es un mensaje para el ministro Quiroz“, sostuvo.

“Esperemos que Salud esté dentro de las prioridades del Ministerio de Hacienda”

Durante el punto de prensa, la ministra afirmó que se encuentran trabajando para sacar adelante los proyectos presentados durante la ceremonia.

“En 2026-2027 tenemos muy poco espacio para ingresar nuevos proyectos y ahí hay que ser creativo porque hay muchas de las etapas en que podemos contar con la participación de terceros (…). En el caso oncológico, todos en el Consejo estuvieron absolutamente de acuerdo en que no podíamos dejar ninguno de los proyectos que estaban en cartera, aun cuando fueran en etapa de idea, fuera del presupuesto de ejecución 2026-2030 y hacia adelante“, sostuvo.

Además, la autoridad ratificó que ya se encuentran en conversación con la cartera del ministro Jorge Quiroz. “Estamos ya trabajando con el Ministerio de Hacienda. Esperemos que Salud esté dentro de las prioridades del Ministerio de Hacienda y vamos a hacer las negociaciones necesarias para poder avanzar en este plan”, señaló la titular de la cartera.

Asimismo, la jefa de la cartera de Salud confirmó que solicitará un aumento de entre 4,5% y 5% de recursos a Hacienda; aun así, se mostró abierta al diálogo y al trabajo con una cifra menor a la solicitada.

“Nosotros no vamos a ir por sobre lo que estamos pensando; si es un poco menos, igual lo vamos a hacer, en el sentido de que tendremos que buscar otras formas. Estamos por salir de la caja y la creatividad buscando diferentes formas, pero que tenemos que avanzar; nuestra comunidad lo necesita”, afirmó.

En el caso de que la solicitud no sea recibida, aseguró tomar otras opciones para sacar adelante los proyectos. “Buscaremos alternativas interesantes, pero que vamos a avanzar, vamos a avanzar“, complementó.