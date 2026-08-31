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Aumento de la PGU: Revisa el nuevo monto que se entregará y cómo saber si eres beneficiario

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Como parte de la Reforma de Pensiones, el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) incrementa su monto por segunda vez. Además, se suma un nuevo tramo de pensionados a partir de los 75 años.

Esta instancia correspondería a la segunda vez que se realiza un aumento; la primera vez fue en septiembre de 2025 para el grupo de adultos de 82 años o más.

¿Cuánto es el aumento de la PGU?

  • El monto máximo de la PGU llegará hasta los $250.275 mensuales a partir de septiembre.
  • Cabe recordar que el monto que adultos mayores recibían correspondía a $231.732 pesos. 

¿Quiénes recibirán el beneficio?

  • Los adultos mayores que tengan entre 75 y 85 años y que ya sean beneficiarios de la PGU verán reflejado a partir del 1 de septiembre este aumento de las pensiones.
  • Además, se espera que en 2027 este beneficio pueda aumentar por tercera vez, extendiéndose al grupo de personas de 65 años o más.

¿Cómo consultar si soy beneficiario de la PGU?

  • Para revisar si eres parte de los adultos mayores que ya reciben este beneficio, puedes consultar en www.chileatiende.gob
  • Si quieres consultar por la fecha y forma de pago de la PGU, puedes revisar haciendo clic aquí.

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