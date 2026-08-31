Aumento de la PGU: Revisa el nuevo monto que se entregará y cómo saber si eres beneficiario

Como parte de la Reforma de Pensiones, el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) incrementa su monto por segunda vez. Además, se suma un nuevo tramo de pensionados a partir de los 75 años.
Esta instancia correspondería a la segunda vez que se realiza un aumento; la primera vez fue en septiembre de 2025 para el grupo de adultos de 82 años o más.
¿Cuánto es el aumento de la PGU?
- El monto máximo de la PGU llegará hasta los $250.275 mensuales a partir de septiembre.
- Cabe recordar que el monto que adultos mayores recibían correspondía a $231.732 pesos.
¿Quiénes recibirán el beneficio?
- Los adultos mayores que tengan entre 75 y 85 años y que ya sean beneficiarios de la PGU verán reflejado a partir del 1 de septiembre este aumento de las pensiones.
- Además, se espera que en 2027 este beneficio pueda aumentar por tercera vez, extendiéndose al grupo de personas de 65 años o más.
¿Cómo consultar si soy beneficiario de la PGU?
- Para revisar si eres parte de los adultos mayores que ya reciben este beneficio, puedes consultar en www.chileatiende.gob
- Si quieres consultar por la fecha y forma de pago de la PGU, puedes revisar haciendo clic aquí.
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