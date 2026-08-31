1 de cada 5 trabajadores en la gran minería del cobre son mujeres y ocupan un 14,6% de los altos cargos

La participación femenina en la dotación propia de la gran y mediana minería del cobre en Chile alcanzó 21,7% en 2025, según el informe “Representación de la mujer en el sector minero del cobre en Chile al año 2025”, elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) a partir de su Encuesta de Dotación y Género 2026.

El estudio contempla a 25 empresas del sector y reporta un total de 210.094 trabajadores entre dotación propia y contratista.

En la dotación contratista, que representa el 73,5% del empleo total del sector, la participación femenina llegó a 12,9% en 2025.

Entre 2021 y 2025, la participación de las mujeres en dotación propia subió de 12,8% a 21,7%, mientras que en dotación contratista el aumento fue mucho más acotado, de 12,2% a 12,9%, de acuerdo con los datos de Cochilco.

Participación femenina aumenta en la minería

La brecha también se observa al interior del propio sector minero. La gran minería registra una participación femenina propia de 23,1%, mientras que en la mediana minería la cifra baja a 12,1%, según el informe.

El estudio destaca que la incorporación de mujeres al sector es un fenómeno reciente. El 83,3% de las trabajadoras tiene menos de cinco años de antigüedad en la empresa, y se observa una mayor presencia relativa de mujeres jóvenes, entre 18 y 40 años.

Las principales brechas se concentran en faena, áreas operativas y cargos de liderazgo. Solo 14,9% de las mujeres del sector trabaja en faena, frente a 59,6% que se desempeña en actividades no operativas.

En altos cargos, como gerencias, subgerencias, superintendencias y jefaturas, la participación femenina es de 14,6%.

Minería supera meta de participación femenina

La dotación propia de la gran y mediana minería ya supera el umbral de 20% de participación femenina que fija la Política Nacional Minera 2050 para el año 2030.

Sin embargo, Cochilco advierte que este resultado no debe interpretarse como el cumplimiento de la meta para toda la industria, debido a que la dotación contratista concentra la mayor parte del empleo del sector y mantiene una participación femenina menor.

El estudio concluye que el desafío para la próxima etapa no es solo seguir incorporando mujeres al sector, sino extender ese avance hacia empresas proveedoras, la mediana minería, las áreas técnicas y operativas y los cargos de liderazgo, además de fortalecer la retención y las trayectorias laborales de las trabajadoras ya incorporadas.