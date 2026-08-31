¿Por qué se canceló la exposición de John Galliano como temática de la Met Gala 2027?

(CNN) —John Galliano, el controvertido diseñador británico, ya no será el protagonista de una exposición vinculada a la Gala del Met en el Museo Metropolitano de Arte, según anunció el museo en un comunicado este lunes.

Esta decisión se produce tras la creciente polémica suscitada por la elección del museo y de Anna Wintour, directora editorial global de Vogue, de homenajear al diseñador en la Met Gala. Galliano fue despedido de Dior en 2011 y declarado culpable de “insultos públicos” basados ​​en el origen, la religión, la raza o la etnia, después de que salieran videos a la luz en los que el diseñador decía “amo a Hitler” y profería insultos antisemitas en un café de París. La Met Gala, que se celebra el primer lunes de mayo, coincidiría el próximo año con Yom HaShoah, día de conmemoración del Holocausto.

“Tras mucha reflexión y conversaciones con todos los implicados, he decidido, con gran pesar, que lo mejor es que la exposición no se celebre en este momento”, escribió Galliano en un comunicado publicado el lunes. “Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente”. Galliano “no quería que el debate en torno a mí pusiera al Met en una situación difícil ni que desviara la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute”, agregó el comunicado.

Andrew Bolton, curador del Instituto del Traje del Met, declaró en un comunicado emitido por el museo que reconocía “el dolor y la preocupación que ha causado esta exposición”. Añadió: “Tras un amplio debate, apoyo la decisión de no seguir adelante”. Wintour, quien también es directora de contenido de Condé Nast y ha liderado la organización de la Met Gala desde 1995, afirmó que la decisión de Galliano de retirarse de la muestra fue “muy valiente y un reflejo de la persona que es”.

“Creo que esta es la decisión correcta”, dijo Wintour.

La exposición “John Galliano: Horizontes” pretendía “reflexionar sobre cómo debe entenderse el logro artístico junto con la responsabilidad ética”, según un comunicado de prensa del museo que anunciaba la muestra hace apenas unas semanas. Pero la decisión generó indignación, sobre todo fuera del sector de la moda.