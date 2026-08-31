De tricampeona mundial a Premio Nacional del Deporte: Katherinne Wollermann es galardonada por su trayectoria

La campeona paralímpica y tricampeona mundial de paracanotaje, Katherinne Wollermann, fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte 2025.

La deportista suma un logro más a su destacada carrera en el deporte paralímpico nacional. En los Juegos Paralímpicos de París 2024, Wollermann obtuvo la medalla de oro en la prueba BL1 200 metros, estableciendo un récord mundial, con un tiempo de 51,95 segundos.

Wollermann consiguió los tres títulos consecutivos en la misma prueba. En 2024 fue campeona en Szeged, Hungría; en 2025 en Milán, Italia; y el sábado anterior en Polonia, alcanzando el tricampeonato mundial.

Francisco Riveros, ministro del Deporte, sostuvo que “estamos muy contentos de que Katherine sea la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025. Es un reconocimiento muy merecido a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la perseverancia y grandes logros para Chile. Su medalla en los Juegos Paralímpicos de París y su reciente tricampeonato mundial dan cuenta de una carrera extraordinaria. Como país, le agradecemos por representarnos y llevar el nombre de Chile a lo más alto”.

“Este es un premio muy importante, no solo para mí, sino también para el deporte chileno y, especialmente, para el deporte paralímpico. Poder coronar este reconocimiento con el tricampeonato mundial y la medalla de París lo hace aún más especial. Estoy muy agradecida del Instituto Nacional del Deporte, de mi equipo y de todas las personas que me han acompañado durante estos años. Un deportista no llega a estos resultados sin apoyo institucional”, dijo la paracanoista al recibir este reconocimiento.

Este premio se otorga cada año al deportista o equipo de deportistas chilenos, tanto convencionales como paralímpicos, que en el año anterior se haya distinguido por sus resultados o por su trayectoria ejemplar para las juventudes.