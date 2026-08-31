Revés para Daniel Urrutia en el TC: Corte Suprema evaluará su eventual remoción del Poder Judicial

El Tribunal Constitucional (TC) determinó no admitir a trámite el requerimiento interpuesto por el abogado del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien se encuentra en medio de una investigación por el presunto mal uso de licencias médicas.

El pasado 26 de agosto, la Primera Sala del TC, integrada por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery, resolvió de manera unánime no admitir a trámite el requerimiento ingresado por el abogado Carlos Quezada.

“Sólo alude en términos generales a las resoluciones de la Corte Suprema dictadas en el marco de las investigaciones sumarias que ordenó instruir al amparo del acta N° 108-2020, sin explicar los hechos específicos que motivaron la investigación en su contra, ni acompañó resolución que dé cuenta del resultado de dicha investigación”, consignó la resolución.

Cabe recordar que la Corte Suprema ordenó la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces y juezas por el eventual mal uso de licencias médicas.

Se trata de funcionarios que, mientras se encontraban con reposo médico, salieron de Chile, incumpliendo la normativa. Uno de esos 56 casos corresponde al juez Urrutia.