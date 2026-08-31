Apple cierra hoy el ciclo de Tim Cook, quien llevó a la empresa a los US$ 5 billones de valor

Este lunes termina el período de Tim Cook al mando de Apple, luego de 15 años como consejero delegado de la compañía.

Cook asumió el cargo el 24 de agosto de 2011, a menos de dos meses de la muerte de Steve Jobs, en un momento en que existían dudas sobre la capacidad de la empresa para sobrevivir sin su fundador.

Los números del período respaldan la gestión de Cook. Según el head of research de XTB, Ignacio Mieres, la acción de Apple acumula un alza cercana a 2.874% desde su llegada.

Asimismo, los ingresos de la compañía se cuadruplicaron y la empresa llegó a tocar los US$ 5 billones de capitalización de mercado, convirtiéndose en la segunda compañía en la historia en alcanzar esa cifra.

El analista destacó que, si bien Cook nunca creó un producto de la magnitud del iPhone, logró convertirlo en el eje de la vida diaria del usuario y transformó el negocio de servicios de Apple en una unidad que hoy factura más que toda la compañía al momento de su llegada.

“Cuando asumió el 24 de agosto de 2011, a menos de dos meses de la muerte de Steve Jobs, la duda era si la compañía podía sobrevivir sin su fundador. 15 años después, la acción de Apple ha dado la respuesta: el papel acumula un alza cercana al 2.874%, los ingresos se cuadruplicaron y Apple llegó a tocar los US$ 5 billones en capitalización de mercado, convirtiéndose en la segunda empresa en la historia en lograrlo”, explicó.

La expansión de Apple durante la era Cook

En el plano operacional, Mieres señaló que Cook expandió la producción del iPhone a una escala destacable y diversificó parte de la manufactura fuera de China sin perder al consumidor de ese mercado.

El analista destacó además la habilidad del ejecutivo para manejar la tensión comercial entre Estados Unidos y China, incluyendo su promesa de invertir US$ 600.000 millones en territorio estadounidense, lo que le permitió esquivar los aranceles más duros impuestos por el gobierno de Donald Trump, con quien mantuvo una relación personal poco habitual entre líderes corporativos.

Entre los aciertos de producto de la era Cook, Mieres mencionó el Apple Watch y los AirPods, aunque reconoció que no todas las apuestas tuvieron éxito.

El proyecto de vehículo autónomo de la compañía terminó cancelado en 2024, mientras el visor Vision Pro enfrenta hoy un futuro comercial incierto.

“Su promesa de invertir US$ 600.000 millones en Estados Unidos le permitió esquivar los aranceles más duros de Trump, con quien sostuvo una relación personal poco común entre líderes corporativos”, agregó.

“También sumó aciertos de producto como el Apple Watch y los AirPods, aunque no todo salió bien: el vehículo autónomo terminó cancelado en 2024 y el Vision Pro enfrenta hoy un futuro comercial incierto”, profundizó.

John Ternus asume el liderazgo de Apple

El relevo en la conducción de Apple queda en manos de John Ternus, ingeniero de hardware con 25 años de trayectoria en la compañía.

Según Mieres, su principal desafío será recuperar el terreno perdido en inteligencia artificial, el punto más débil de la gestión de Cook, luego del tropiezo de Apple Intelligence.

“(Ternus) Tiene un gran desafío: recuperar el terreno perdido en inteligencia artificial, el gran punto débil de la era Cook. Apple quedó rezagada tras el tropiezo de Apple Intelligence y hoy reconstruye Siri apoyándose en la tecnología Gemini de Google”, añadió.

El analista de XTB precisó que la transición será gradual, ya que Cook permanecerá como presidente ejecutivo de la compañía y seguirá a cargo de las relaciones con Trump y con China, lo que deja abierta la duda sobre la rapidez con la que Ternus podrá imprimir su propio sello a la gestión.

Según Mieres, el despliegue de la nueva versión de Siri en septiembre será la primera gran prueba para determinar si Apple puede extender su racha de éxito hacia la era de la inteligencia artificial.