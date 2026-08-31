Christian Bravo fue dado de alta tras incidente en Coquimbo: Seguirá recuperación en Concepción

Christian Bravo fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud después de resultar afectado por bombas de ruido durante el partido entre Coquimbo Unido y Huachipato.

Así lo confirmó Huachipato a través de un nuevo comunicado difundido en sus canales oficiales, luego de que el arquero pasara la noche internado y fuera sometido a distintos exámenes médicos.

“Nuestro jugador se encuentra en buen estado de salud, luego de haber sido sometido a diversos exámenes médicos tras el incidente ocurrido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso”, informó el conjunto acerero.

De acuerdo con las indicaciones médicas, Bravo permanecerá en reposo y durante este lunes tomará un vuelo de regreso a Concepción.

“Continuará con su recuperación y en observación por parte del cuerpo médico del club, a la espera de poder retornar a la brevedad a la actividad”, agregó Huachipato en su comunicado.

Partido terminó suspendido

Bravo resultó afectado durante el segundo tiempo del partido disputado este domingo ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Cerca de los 70 minutos, varias bombas de ruido lanzadas desde una de las galerías detonaron a escasa distancia del arquero, quien cayó al césped y posteriormente debió abandonar el recinto en ambulancia.

El árbitro Nicolás Gamboa explicó tras el encuentro, en declaraciones a la transmisión oficial, que observó la detonación de “tres o cuatro bombas de ruido” junto al jugador y que, tras consultar con el cuerpo médico de Huachipato, decidió suspender definitivamente el partido para proteger su integridad.

Al momento de la interrupción, Huachipato se imponía por 1-0.

Coquimbo Unido, por su parte, condenó lo ocurrido mediante un comunicado oficial, pidió disculpas al cuadro acerero y especialmente a Bravo, y anunció que buscará identificar a los responsables para aplicar derecho de admisión y ejercer las acciones legales correspondientes.