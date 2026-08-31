Ministerio de Salud presenta proyectos para fortalecer la atención oncológica a nivel país: Abordarán cuatro áreas de inversión

El Ministerio de Salud (Minsal) presentó proyectos de inversión 2026-2030 para fortalecer la atención oncológica en la red pública del país.

La ministra May Chomali presentó el Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030, el cual contempla una serie de iniciativas orientadas a fortalecer la red pública en la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer a nivel nacional.

La autoridad explicó que se abordarán cuatro áreas de inversión: oncológica, APS-Cesfam, Cosam y hospitales.

“Esperamos al 2035 que la oferta oncológica completa tiña nuestro país, que en todos los lugares donde tengamos pacientes puedan tener atención oncológica completa”, indicó.

Chomali dijo que “actualmente no solo tenemos que cargar con el problema de la enfermedad, sino que también con tener que salir de nuestra zona de confort, de nuestros amigos, de nuestra familia, que son un sostén tremendo cuando tenemos que enfrentar la situación de un cáncer”.

Plan de Inversiones Oncológicas 2026-2030: Los 29 proyectos que se consideran

De acuerdo con el Minsal, el plan considera 29 proyectos de inversión oncológica entre 2026 y 2035.

De ese total, 25 corresponden al Plan Nacional del Cáncer y 4 al Plan de Inversiones Hospitalarias, los que incluyen prestaciones de alta complejidad en materia de cáncer dentro de su infraestructura.

El jefe del Departamento de Cáncer, doctor Alejandro Berkovits, detalló que de las 25 iniciativas hay 10 que están en ejecución, 5 en diseño, 9 en estudio y una en propuesta.

En esa línea, señaló que, al presentarlo por etapa, en el plan de inversiones del Plan Nacional del Cáncer hay “12 centros en construcción, 11 en habilitación, es decir, centros que están construidos y que nosotros queremos habilitar áreas para poder otorgar distintas prestaciones oncológicas de alta complejidad; y hay 2 que van a ser modernización de equipamiento, o sea, áreas que ya están construidas, que están habilitadas y queremos aumentar la cantidad de prestaciones disponibles para los pacientes”.

Y al interior de los proyectos del Plan de Inversiones Hospitalarias, para la construcción de los hospitales de La Serena, el Instituto Nacional del Cáncer, el Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río y el Hospital El Salvador (RM), está contemplada la habilitación de unidades para la atención oncológica de alta complejidad.

El Ministerio señaló que “al 2035 se proyecta que todo el territorio nacional pueda realizar prestaciones oncológicas complejas para que los pacientes puedan atenderse en su región, lo más cercano posible a su lugar de residencia”.