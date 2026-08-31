Extensión de Línea 6 hacia el poniente: Metro da paso clave al concretar primer encuentro de túneles

Este lunes, Metro de Santiago concretó el primer encuentro de túneles del proyecto que busca extender la Línea 6 hacia el poniente. El proyecto permitirá extender el actual trazado desde la estación Cerrillos hasta una nueva terminal en el cruce de avenida Lo Errázuriz con la calle Costanera Norte del Ferrocarril, en la comuna de Cerrillos.

Los trabajos registran un 55% de avance constructivo y ya suman más de 2,3 kilómetros de túneles excavados.

Nueva estación: Lo Errázuriz

El proyecto beneficiará a cerca de 90 mil habitantes y permitirá conectar esta nueva terminal y Los Leones en aproximadamente 27 minutos. La iniciativa está fijada para el 2028 y la inversión total alcanza los US$244 millones.

La nueva estación combinará con el futuro Tren a Melipilla de EFE.

Una vez terminada las excavaciones, se dará inicio a las obras civiles de la futura estación y los otros trabajos de energización y la marcha blanca.