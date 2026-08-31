Dólar marca máximos desde julio y se mantiene sobre los $930 tras aumento de tensiones en Medio Oriente

El dólar se mantuvo estable durante la jornada de este lunes pese al aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán tras los ataques en la isla de Larak, cerca del estrecho de Ormuz.

En concreto, la divisa norteamericana finalizó la sesión con una leve alza de $3,7 y cerró en $935, siendo este el máximo del billete verde desde el 27 de julio, cuando marcó $939,8 al cierre del día.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, señaló que, a pesar de que el conflicto entre EE.UU. e Irán en el Estrecho de Ormuz continúa, por ahora no está generando el impacto directo que cabría esperar dado su magnitud.

El cobre y la Fed siguen fluctuando el dólar

“El principal driver del movimiento sigue siendo el cobre y las noticias que puedan mover expectativas de política monetaria, tanto en EE.UU. como a nivel local. El cobre se mantiene lateral en torno a US$ 6,68 por libra, mientras el WTI opera similar a la mañana en US$ 84,8 y el Dollar Index cede levemente a 99,3 puntos, sin cambios de fondo en el panorama externo desde la apertura”, afirmó.

En ese marco, indicó que en el plano de la Fed, Kevin Warsh habló hoy en su primera reunión internacional como presidente, esta vez ante el G20, con un tono distinto al de Jackson Hole, describió el momento actual como un “auge global de inversión” que impulsa el crecimiento, dejando atrás el paradigma de estancamiento secular.

“De cara a mañana, el mercado tendrá dos referencias clave. En EE.UU., se conocerán el PMI y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, insumos relevantes para calibrar la fortaleza del mercado laboral de cara a la decisión de la Fed en septiembre”, agregó.

“En Chile, se publicará el IMACEC de julio, que llega con expectativas mayoritariamente negativas. Las proyecciones de mercado varían entre -2% (Santander) y cifras positivas cercanas a 0,7% (Gemines, U. Autónoma), reflejando alta incertidumbre sobre el dato”, detalló.

En esa línea, argumentó que un IMACEC débil reforzaría la imagen de una economía perdiendo impulso, lo que podría restarle soporte al peso; un resultado mejor al esperado, en cambio, ayudaría a contener al USD/CLP en el margen, aunque su efecto probablemente sea acotado frente al peso que sigue teniendo el cobre y el frente geopolítico externo.

Por su parte, el senior account manager de XTB, Sebastián Moncada, especificó que en el fondo hay un pulso entre dos fuerzas, un dólar globalmente más fuerte por el lado financiero contra un cobre caro por el lado real, y mientras ninguna se imponga, el tipo de cambio se mueve en rangos amplios y con nerviosismo.

El dólar podría apuntar a los $948

“Para hoy, el escenario alcista se activa si el dólar se afirma sobre los $936, algo que ocurriría si la tensión en Medio Oriente escala o si el mercado sigue leyendo señales duras desde Estados Unidos; ahí el camino natural es hacia los $940 a $944 pesos en la jornada y hasta los $948 mañana”, dijo.

“El escenario bajista se da si el cobre sostiene su fuerza y el conflicto se toma con más calma: en ese caso el dólar perdería los $930 y podría buscar el rango de $925 a $922 hoy, con espacio hacia los $918 mañana. La referencia clave está en los $930, porque mientras el precio se mantenga arriba de ese nivel, la tendencia de corto plazo sigue inclinada al alza”, puntualizó.